Adana'da çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.
Akdeniz Mahallesi’ndeki iki katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
