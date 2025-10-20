Adana'da tırda 55 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Adana'da 55 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçtaki 3 valizde 55 kilogram skunk bulundu.
Ekipler, sürücü C.Ş'yi (42) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Narkotik ekiplerince otoyolda önü kesilen tırda arama yapılması polis kamerasınca görüntülendi.
