        Adana'da tırda 55 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Adana'da 55 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

        Giriş: 20.10.2025 - 09:56 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:56
        Adana'da tırda 55 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Adana'da 55 kilogram uyuşturucu ele geçirilen tırın şoförü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçtaki 3 valizde 55 kilogram skunk bulundu.

        Ekipler, sürücü C.Ş'yi (42) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Narkotik ekiplerince otoyolda önü kesilen tırda arama yapılması polis kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

