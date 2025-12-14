Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 21:35 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:35
        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Bey Mahallesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı'nda Can Uzun (25) yönetimindeki 01 EGA 96 plakalı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Uzun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Uzun'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

