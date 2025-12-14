Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehadetinin 1. yılında Adana'da anıldı

        Bursa'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, şehadetinin 1. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki babaevinde düzenlenen programda anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 16:28 Güncelleme: 14.12.2025 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehadetinin 1. yılında Adana'da anıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, şehadetinin 1. yıl dönümünde Adana'nın Kozan ilçesindeki babaevinde düzenlenen programda anıldı.

        Şehidin, Çandık Mahallesi'ndeki babaevinde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu.

        Katılımcılar, İlçe Müftüsü Mustafa Kaya'nın okuduğu dualara eşlik etti.

        Programda şehidin babası İbrahim ve eşi Asiye Yaşar ile yakınlarının yanı sıra Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş ile vatandaşlar yer aldı.

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 13 Aralık 2024'te 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundaki silahlı saldırıda yaralanan 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar, kaldırıldığı hastanede 14 Aralık 2024'te şehit olmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Av yolculuğu faciayla sona erdi
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Süper Lig'de dev randevu: İşte 11'ler!
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü, 8 yaralı
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        "45 dakikada 5-6 fark olabilirdi"
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Trump neden Venezuela lideri Maduro'yu tehdit ediyor?
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        Science dergisinden İstanbul depremi uyarısı
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı

        Benzer Haberler

        Bursa Adliyesi'nde şehit olan uzman çavuş, dualarla anıldı
        Bursa Adliyesi'nde şehit olan uzman çavuş, dualarla anıldı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Adana'da açıklama yaptı:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Adana'da açıklama yaptı:
        Adana'da evin camlarına taş atıp kaçtı: O anlar kamerada
        Adana'da evin camlarına taş atıp kaçtı: O anlar kamerada
        Evin pencerleerine taş atıp, camları kırdı
        Evin pencerleerine taş atıp, camları kırdı
        Evin pencerlerine taş atıp, camları kırdı
        Evin pencerlerine taş atıp, camları kırdı
        Evin pencerlerine taş atıp, camlarını kırdı
        Evin pencerlerine taş atıp, camlarını kırdı