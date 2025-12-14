Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar şehadetinin 1. yılında Adana'da anıldı

Programda şehidin babası İbrahim ve eşi Asiye Yaşar ile yakınlarının yanı sıra Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Rumi Küntaş ile vatandaşlar yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.