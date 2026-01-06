Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin silahlı saldırıda yaralandı
Adana Nova Basketbol Spor Kulübü Başkanı Ömer Çetin, Adana'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Spor Salonu'nda Çetin, kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.
Çetin, bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli olayın ardından kaçtı.
Çetin, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
