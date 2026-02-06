Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:37 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:37
        Adana'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.


        Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından afette yaşamını yitirenler için dua edildi.

        Depremde kızı, damadı ve torunlarını kaybeden Zeliha Akpınar, yaşadığı acının tarifinin olmadığını belirtti.

        Hatay'da yaşayan yakınlarını kaybeden Mustafa Kütük de bir daha böyle bir afet yaşanmaması temennisinde bulundu.

        Programa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

