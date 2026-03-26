        Adana'da hareket halindeki otomobilin direksiyonunu ayağıyla kontrol eden sürücü yakalandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde seyir halindeki aracın direksiyonunu ayağıyla kontrol ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Giriş: 26.03.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda bir sürücünün otomobilin açılır tavan kısmına çıkıp direksiyonu ayağıyla kontrol ederek ve yüksek sesli müzik eşliğinde eğlenerek yolda seyretmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine araştırma başlattı.

        Ekipler, aracı kullanan kişinin Şuayip Ö. (26) olduğunu ve görüntülerin geçen yıl kayda alındığını tespit etti.

        Gözaltına alınan Şuayip Ö'nün ehliyetine el konuldu, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "saygısız ve tedbirsiz araç kullanmak" maddelerinden de 2 bin lira ceza kesildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şuayip Ö, çıkarıldığı hakimlikçe "konutu terk etmeme", "her türlü motorlu taşıtları kullanmama" ve "Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden araç kullanmaya elverişli olup olmadığının tespiti için psikiyatrik görüş alınması" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karadeniz'de Türk tankerinde patlama!
        Karadeniz'de Türk tankerinde patlama!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        "Dünyanın enerji güvenlik ağı çöküyor"
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        WSJ: ABD iki İranlı ismi hedef listesinden çıkardı
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Kaldırımdaki yıldıza protesto
        Altın için petrole bakın
        Altın için petrole bakın
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        "Trump savaşa hızlıca son vermek istiyor"
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Uyuşturucu soruşturması! 14 kişi adliyede
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Milli Takım'ın konuğu Romanya!
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Futbolcu cinayetinde en kritik tanığın ifadesi ortaya çıktı!
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        Yaşlanmanın aniden hızlandığı yaş hangisi?
        4 yaşındaki oğlunu katletti! İlçe çöplüğüne attı... "İyi halli" anne!
        4 yaşındaki oğlunu katletti! İlçe çöplüğüne attı... "İyi halli" anne!
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        "Moralim bozuk, konuşmayalım"
        İyiden iyiye koptu
        İyiden iyiye koptu
        'Evlilik' sinyali
        'Evlilik' sinyali
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        "15-18 yaş çocuklara indirim uygulanmamalı"
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Tüp bebek tedavisinde SGK desteği
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        Spor yapmadan kalıcı zayıflamak mümkün mü?
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası

        Benzer Haberler

        Ayağıyla araç sürdü: Ev hapsi ve her türlü motorlu araç kullanmama cezası a...
        Ayağıyla araç sürdü: Ev hapsi ve her türlü motorlu araç kullanmama cezası a...
        Adana'da kayıp 13 yaşındaki İklim Nur bulundu
        Adana'da kayıp 13 yaşındaki İklim Nur bulundu
        Açılır tavanından çıktığı otomobili ayağıyla kullandı: Yaptığımın yanlış ol...
        Açılır tavanından çıktığı otomobili ayağıyla kullandı: Yaptığımın yanlış ol...
        Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
        Adana'da 558 litre sahte içki ele geçirildi
        Adana'da 558 litre sahte içki ele geçirildi
        Yolda heyelan: Yarısı çöktü, içme suyu hattı zarar gördü
        Yolda heyelan: Yarısı çöktü, içme suyu hattı zarar gördü