Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları

        Adana'da düzenlenen Büyükler Türkiye Kupası Kürek Yarışları, Seyhan Baraj Gölü'nde sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 12:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kayıkhane Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 21 kulüpten 250 sporcu yer alıyor.

        Takımlar, dün gerçekleştirilen eleme yarışlarının ardından final müsabakaları için kürek çekiyor.


        Organizasyonun ikinci gününde, 23 yaş altı gençler ve büyüklerin yer aldığı 8 final yarışının yanı sıra para kürek ile master müsabakaları yapıldı.

        Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Başar, AA muhabirine, bu organizasyonla su yarışları sezonunu açtıklarını söyledi.


        Adana'nın güzelliklerini yaşamak için geldiklerini belirten Başar, "Sporcularımız bundan 10 yıl önce burada yarışmıştı, tekrar Adana'da olmaktan dolayı mutluyuz. Sporcularımızı yetiştirerek dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarında ülkelerini temsil etmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

        Organizasyonda 23 yaş altı gençler tek çift kategorisinde birinci olan Cevdet Ege Mutlu, elde ettiği başarıdan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

        Master kategorisinde üçüncü olan Büşra Öztekin de Adana'da yarışmaktan büyük keyif aldığını kaydetti.


        Şampiyona, yarın devam edecek final yarışlarının ardından düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
