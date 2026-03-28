Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında ekipler, merkez Seyhan ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1433 sentetik ecza ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.B, işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

