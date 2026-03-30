Adana'da mağazadan cep telefonu ve aksesuar çalan 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde camını kırdıkları mağazadan cep telefonu, aksesuar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 19 Ocak'ta Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde Halil Dudukanlı'ya ait mağazanın camını parke taşıyla kırıp raflardaki cep telefonu, aksesuar ve tabletleri çalan 2 zanlının kimliğini belirledi. Ekipler, A.A. (17) ve Serhat Can Z'yi (28) saklandıkları ikamette yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, çaldıkları ürünleri sattıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

