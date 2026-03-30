Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da mağazadan cep telefonu ve aksesuar çalan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde camını kırdıkları mağazadan cep telefonu, aksesuar ve tablet çalan 2 zanlı tutuklandı.

        Giriş: 30.03.2026 - 10:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 19 Ocak'ta Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde Halil Dudukanlı'ya ait mağazanın camını parke taşıyla kırıp raflardaki cep telefonu, aksesuar ve tabletleri çalan 2 zanlının kimliğini belirledi.

        Ekipler, A.A. (17) ve Serhat Can Z'yi (28) saklandıkları ikamette yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar, çaldıkları ürünleri sattıklarını öne sürdü.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

