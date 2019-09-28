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26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film 'Nuh Tepesi' - YENİDEN

DHA

ADANA'da, bu yıl 26'ıncısı düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film ödülü, Alp Ertürk'ün yönettiği `Nuh Tepesi' filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Küçük Şeyler filmindeki performansıyla Alican Yücesoy'a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Aden filminde oynayan Funda Eryiğit'e verildi.

ADANA'da, bu yıl 26'ıncısı düzenlenen 'Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Film ödülü, Alp Ertürk'ün yönettiği `Nuh Tepesi' filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Küçük Şeyler filmindeki performansıyla Alican Yücesoy'a, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Aden filminde oynayan Funda Eryiğit'e verildi.
Festivalin büyük ödül töreni, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kırmızı halıda ünlü isimlerin şıklık yarışına sahne olan ödül törenine, çok sayıda sinemacı, sanatçı, oyuncu ve kent protokolü katıldı. Yekta Kopan ile Ezo Sunal'ın sunduğu gecede ilk olarak 
Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nın ödüllerinin ardından Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri; bu yıl yönetmen, yazar, senarist, besteci Zülfü Livaneli ile oyuncu ve müzisyen Zuhal Olcay'a verildi. Livaneli ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve festival yönetim kurulu üyesi Nebil Özgentürk'ten aldı. Olcay'a ise ödülünü Altın Koza Film Festivali Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Samancılar verdi. 
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla Alican Yücesoy, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 'Aden' filminde oynayan Funda Eryiğit'e verildi. En İyi Senaryo Ödülü'nü Kıvanç Sezer'in yazdığı 'Küçük Şeyler' filmi aldı. Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda En İyi Film Ödülü Nehir Tuna'nın yönettiği 'Ayakkabı' filmine verildi. 
650 BİN LİRA ÖDÜL DAĞITILDI 
Adana Altın Koza Film Festivali´nde bu yıl filmler; Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması olmak üzere toplam 4 kategoride yarıştı. Kazanan filmlere toplam 650 bin liralık para ödülü verildi.
'FESTİVAL SONSUZA KADAR YAŞAYACAK'
Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisinin ve Adana'nın en büyük gurur günlerinden birini yaşadığını belirtirken, "Adana bir sanat kentidir. Edebiyatta, sinema, tiyatroda bu kadar geniş yelpazede bu kadar sanatçının yetişmesi tesadüf değlidir. Adana'nın sert görüntüsünün altında bir sanat ruhu vardır. Bundan kaynaklanıyor Adana'da bu kadar geniş yelpazede sanatçı yetişmesi. Sanat, sinema deyince Adana akla geliyor. Sinema deyince ise Altın Koza Film Festivali geliyor. Cannes Film Festivali'nden sonra akla Altın Koza gelir. Yakın zamanda Adana'nın sinemada önemli bir yeri olacaktır. Getirmeye de kararımız vardır. Bu sene bütün senelerden farklı olarak Altın Koza'yı 50'nci yılında ehline teslim ettik. Gerçekten çok güzel çalışma ortaya çıktı. Bu festival bana gösterdi ki; bundan sonra Altın Koza dünyaya adını altın harflerle yazdıracaktır" diye konuştu.
ULUSAL UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI ALTIN KOZA ÖDÜLLERİ
En İyi Film Ödülü: Nuh Tepesi (Alp Ertürk)
Yılmaz Güney Ödülü: Kraliçe Lear (Pelin Esmer Dilde Mahalli)
Adana İzleyici Ödülü: Kapı (Yapımcı-Yönetmen: Nihat Durak)
En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi)
En İyi Senaryo Ödülü: Kıvanç Sezer (Küçük Şeyler)
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit (Aden)
Aytaç Arman En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alican Yücesoy (Küçük Şeyler)
En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri (Kraliçe Lear)
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Federico Cesca (Nuh Tepesi)
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Devrim Öner Ünal (Aden)
Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Görülmüştür)
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Füsun Demirel (Görülmüştür)
Cengiz Sezici Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serdar Orçin (Uzun Zaman Önce) 
Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Küçük Şeyler) 
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Beren Soysal (Kronoloji)
SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Kraliçe Lear (Yönetmen: Pelin Esmer Dilde Mahalli)
FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi)
Bahçeşehir Koleji Özel Ödülü: Kapı (Yapımcı-Yönetmen: Nihat Durak)
ULUSAL ÖĞRENCİ FİLMLERİ YARIŞMASI´NDA ÖDÜL KAZANANLAR
En İyi Belgesel Film: Hatırımda (Yönetmen: Soner Akalın, Batman Ünv.)
En İyi Deneysel Film: Farklı Ağıllar (Yönetmen: Mehmet Özbek, Çukurova Ünv.)
En İyi Kurmaca Film: Servis (Yönetmen: Ramazan Kılıç, İstanbul Şehir Ünv.)
Jüri Özel Ödülü: Dede (Yönetmen: Ahmet Keçili Çukurova Ünv.)
ADANA KISA FİLM YARIŞMASI´NDA ÖDÜL KAZANANLAR
En İyi Film Ödülü:  Küfe (Yönetmen: Yusuf Yılmaz) 

ADANA

29 Eylül 2019 Pazar

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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