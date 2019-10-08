Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın: 21 gözaltı kararı

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Adana’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla şahıslar gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti söz konusu şahısların adreslerine operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteği ile adreslere baskın yapıldı. Yapılan baskında dedektör köpekler evleri didik didik aradı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:13

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