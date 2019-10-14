Çetin: "Hayvanseverlerle işbirliği içindeyiz"

Çevre ve Hayvanları Koruma Derneği (ÇEHADER) Başkanı Yağmur İnanır, Çukurova Belediyesi’nin sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının tüm belediyelere örnek teşkil ettiğini söyledi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, hayvanseverlerle işbirliği içinde sokak hayvanlarına sahip çıkmayı sürdüreceklerini açıkladı.

ÇEHADER Başkanı Yağmur İnanır, dernek yöneticileriyle birlikte Başkan Soner Çetin’e yaptığı ziyarette derneğin kısa bir süre önce kurulduğunu belirterek, “Derneğimiz ikili bir çalışma yürütüyor. Hayvanlarla birlikte doğayı da korumak gerekiyor. İkisini birbirinden ayrı düşünmek imkansız” dedi.

Çukurova Belediyesi’nin bu konularda önemli çalışmalar yaptığına dikkat çeken Yağmur İnanır, “Zaman zaman Çukurova Belediyesi hayvan barınağına ziyarette bulunuyoruz. Orada hayvanların beslenmesi, bakımı ve barınağın koşulları bizi mutlu ediyor. Çukurova Belediyesi Türkiye’deki tüm belediyelere örnek olacak çalışmalar yapıyor” şeklinde konuştu.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de, ilçe belediyelerinin barınak kurmak gibi bir zorunluluğu olmamasına karşın kendilerinin çok iyi bir altyapısı ve uzman personeli olan bir barınağa sahip olduğunu söyledi.

Sokak hayvanlarının beslenmesi, rehabilitasyonu ve kısırlaştırılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydeden Başkan Çetin, “Bu konuda sizler gibi gönüllü kuruluşlarla, hayvanseverlerle işbirliği içindeyiz. Gönüllü çabalarınızdan dolayı ben de sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

ADANA 14 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:19

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