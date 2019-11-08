Doğru: "Tarım politikaları siyasetten arındırılmalı" 3. Tarım ve Gıda Politikaları Konferansında ele alınan konular, sorunlar ve çözüm önerileri kitaplaştırılarak, ilgili mercilere ulaştırılacak

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, 2050’de iklim değişikliğinden sonra artan nüfusa paralel doğacak gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için tarım üretiminin yüzde 50 artırılması gerektiğini belirterek, tarım politikalarının siyasetten arındırılmasının önemine dikkati çekti.

Doğru, Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı’nda ele alınan konuların, sorunlar ve çözüm önerilerinin kitaplaştırılarak, ilgili mercilere ulaştırılacağını ifade etti. Çiftçi ve çiftçi temsilcileri olarak konferansı önemsediklerine vurgu yapan Doğru, gelecek nesillerin de tarım yapabilmesi için yapılması gerekenlere dikkati çekerek, “Çünkü ben bir çiftçi ve çiftçi temsilcisi olarak söylemek isterim ki; son 5 yılda tarım politikalarımızın devamlı değişmesinden dolayı başımız döndü. Öyle ki son 5 yılda 4 saygıdeğer tarım bakanımızla çalıştık hepsi de aynı parti ve ideolojiden olmasına rağmen her birinin tarım politikası üretme şekli farklı oldu. Milli tarım projesi vardı hepimiz yürekten destekledik. Çünkü hepimizde milliyetçilik var ama bir diğer tarım bakanımız geldi bambaşka bir proje açıkladı. Farklı siyasi partilerden olsa anlaşılır ama aynı siyasi partiden bu kadar farklı tarım politikasını 5 yıl içinde duymak bizi yordu ve şaşkına çevirdi” dedi.

Tarım politikalarının siyasetten arındırılması gerektiğini belirten Doğru, “Artık tarımın stratejik önemini Türkiye de herkes biliyor. Ben bunları tamamen siyasi duygulardan arınmış olarak söylüyorum. Benim işim siyaset değil ben tarım gönüllüsüyüm ve ben bir çiftçiyim. Sadece kendim için değil 3 nesildir çiftçilik yaptığım yerlerde çocuklarım ve torunlarım da çiftçilik yapsın istiyorum. Ama bunun için bu günden doğru tarım politikalarını ortaya koymak lazım” diye konuştu.

2050’de iklim değişikliğinden sonra artan nüfusla beraber artacak gıda ihtiyaçları tarım üretimini yüze 50 artırmak gerektiğine vurgu yapan Doğru, destekleme politikalarından hal yasasına, bitkisel yağ açığından bölgesel ürün desteklerine ve sulama suyu ihtiyacına kadar birçok soruna değinip, çözüm önerilerini sunduğu konuşmasında, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biri arasında sayılıyordu. Şu anda Türkiye bu konumda değil. Eğer yine eskilerin dediği gibi ‘bir hırka bir lokma’ diyeceksek kendimize yeteriz. Bulgurumuz da var ayranımız da var karnımız doyar. Ancak, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi muasır medeniyetler seviyesi hedefimiz var. Bu yüzden daha fazla üretmek zorundayız. Bu üretim için de kapasitemiz mevcut. Yeter ki doğru ve sürekli değişime uğramayan tarım politikalarını hayata geçirelim.”

ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

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