Jandarma timinden “Ata’ya saygı dalışı”

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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde jandarma timi "Ata'ya saygı dalışı" yaptı.

Jandarma timi, denizin altında Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı Türk bayrağı açtı. Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından Yumurtalık'ta, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü münasebetiyle Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirilmiştir" ifadesi kullanıldı.

ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

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İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

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