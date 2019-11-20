Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İslam dini ile alay eden Konsolosluk çalışanlarının sosyal medyada yayınlanan görüntülerle ilgili haberleri ihbar kabul ederek harekete geçti. İfadeleri alınan iki zanlı serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “19/11/2019 tarihinde sosyal medyada çıkan İslam dinine hakaret konulu bir kısım haberler Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ihbar kabul edilerek, 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama' suçundan re'sen soruşturmaya başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında, suça konu video kaydında görüntüleri bulunan şüphelilerin ABD Adana Konsolosluğu'nda görev yapan 1981 doğumlu C.Y. ve 1989 doğumlu Ç.G. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra işlemleri bitiminde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile serbest bırakılmıştır."

ADANA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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