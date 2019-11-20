Kozan'da kaza: 3 yaralı

Altın fiyatları ne kadar?

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Şevkiye Mahallesi Adana Yolu üzerinde meydana geldi. Hüseyin Topaloğlu yönetimindeki 01 AAE 253 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmaya hazırlanan Recep Söylemez'in kullandığı 01 DTC 29 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Adeviye Söylemez (63), Ümmühan Şahbaz ve Selvinaz Öksüz yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kullanılamaz hale gelen 2 araç olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.



ADANA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:11

AKŞAM 17:34

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.