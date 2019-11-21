Sokak kedileri için 100 kedi evi

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Hayvansever tiyatrocu Ergün Özfırıncı, 100 kedi evi yaptırıp dağıttı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu ve eğitmeni Ergün Özfırıncı, sokak canlılarına korumaya yönelik girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Geçen yıl 250 kedi evi yaptırıp, ihtiyaç duyulan noktalara yerleştirilmesini sağlayan Özfırıncı, bu yıl da şu ana kadar 100 kedi evi dağıttı. Hayvanseverlerin ihtiyaç duyduğu kedi evlerini dağıtan Ergün Özfırıncı, yine geçen yıl 15 köpek evi dağıtmıştı.

ADANA 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:52

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