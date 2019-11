Büyükşehir Meclisinde yine işçi maaşları tartışıldı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Benim yoktan var etme gücüm yok. Sizin varsa söyleyin bana, memnun oluruz"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işçi alacaklarını gündeme getiren AK Parti Grup Başkan vekiline verdiği cevapta, “Benim yoktan var etme gücüm yok. Sizin varsa söyleyin bana, memnun oluruz” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, Katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı.

Gündem dışlı konuşmalarda ilk sözü alan AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, belediye çalışanlarının maaşlarının ödenmesi konusunda bir planlama ve çalışmanın yapılıp yapılmadığını sordu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, verdiği cevapta, “İşçi dostu olan, emekçinin yanında ola, işçinin neredeyse her yasal hakkını veren bizlerin dışında da emekçinin yanında olmasından mütevellit sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Karalar, şöyle devam etti:

”Bu duyarlılığınız bizi mutlu ediyor. Çünkü uzun bir süre bu Türkiye’de işçi hakkı, ne olmuşsa, ne varsa tüm hakları bizim tarafımızdan verilmiştir, bu biliniyor zaten. Ama sizin de çalışanın yanında olmanız bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Biz de bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz, her mecliste de açıklıyoruz. En kısa sürede sonuçla ilgili mecliste bir konuşma yapacağım ama geçende bu mecliste açıkladım. Bizim 22 milyon lira çıplak net maaş ödememiz var, giydirilmiş 40 milyondur. Zaten vergi ve SSK ödenemiyor. 18 milyon bir para geldi maliyeden. Ve yaklaşık 12 milyon lira da daha önce kullanılmış krediden dolayı da ve gecikmiş olduğu içinde Vakıflar Bankası 12 milyon lira kesti. Biz ise bankaya rica minnet hiç olmazsa yarısını kesin, hiç olmazsa yarım maaş ödeyelim dedik. Benim yoktan var etme gücüm yok. Sizin varsa söyleyin bana, memnun oluruz. Bu işi buranın koşulları ile çözeceğiz. Bugün 4 bankaya gittim, bir sonuç alırız inşallah. Almazsak ne yaparız? Onunla ilgili bir çalışmamız var, o işi bitirmeden söylemeyeyim, çünkü net olması gerekiyor. İnşallah bu ay Maliyeden 5060 milyon lira para gelir de öderiz. Ama muhtemelen bizim arkadaşlarımızın bana verdiği bilgilere göre 1516 milyon lira para gelecek, bir maaşa bile yetmiyor. Keşke hepsini verebilsek. Bankalar paralara gelir gelmez el koyuyor, çünkü gecikmeler var. Bankalarla konuşuyoruz, inşallah bir sonuca varırız”” dedi.

Daha sonra CHP Grubundan Elif Uzun, 24 Kasım Öğretmenler Günü, Çocuk Hakları ve 25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü hakkında konuşma yaptı. Uzun, “25 Kasım Uluslararası Kadın Hakları İle Mücadele günü’nün arkasında acı var, büyük bir mücadele var “ dedi. Uzun, belediyede en dezavantajlı grup olan çocuklarla ilgili daha etkili, daha sağlıklı çalışmalara katkı koymak amacıyla çocuk hakları komisyonuna ihtiyaç bulunduğunu belirterek, bu komisyonun kurulmasını talep etti.

CHP Grubundan Leyla Karakaş ise Dominik Cumhuriyeti’nde Mirabel kardeşlerin öldürülmesinden geriye tüm dünyaya toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılığa, aile içi şiddete, savaşa, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı mücadele den özgürlükçü kadınların kaldığını söyledi.

Karakaş, 20092019 istatistiklerine göre Türkiye’de 3095 kadının katledildiğine dikkat çekerek, “Üstelik sadece kadınları katletmiyoruz, kadın ölümlerini azaltmayı hedefleyen kadınlara destek veren kurumları da kapatıyoruz. Seçilmiş eş başkanları yerine atananlar kadın kurumlarına, şiddet ve yoksullukla mücadele den politika üretmeye çalışan belediyelerin kadın birimlerini kapatmak bunlara bir örnektir” dedi.

AK Parti Grubundan ve meclis Katibi Sevil Can da, kadına şiddetin sadece Türkiye’de değil bütün toplumlarda olduğunu, Avrupa’da hem dünyanın bir çok yerinde yaşandığını belirterek,”Dünyanın her yerinde kadına şiddete karşı mücadele ediliyor. Türkiye bu mücadeleyi çok daha güçlü bir şekilde yapıyor. Toplumsal bir sorun ve kanayan yara olan kadına şiddet konusu toplumun sadece bir kesimi ile çözülecek bir sorun değildir. Biz Türk örf, adet ve geleneklerimiz içerisinde kadını ile, erkeği ile tarihi geçmişimize baktığımızda birlikte yaşayan bir toplumuz. Çözümü de hep birlikte bulmamız gerekiyor. Özellikle bu konu tartışılırken bir samimi dil olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Can, kadını ve şiddeti siyasi istismar amacıyla toplumda bir takım kesim öne çıkarıyorsa çözümden yana değil, bunun sorunun devam etmesinden yana olduğunu düşündüğünü ifade etti. Can, ”İlk önce PKK tarafından dağa çıkarılan çocukların anneleri günlerdir Diyarbakır HDP il binasının önünde sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorlar, eğer bizim dilimiz samimi ise şiddete karşıysak, kadınlarımızın yanındaysak o zaman bu samimiyeti de onlara karşı göstermeliyiz diyorum” ifadelerini kullandı.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan da konuşmasında, Diyarbakır Hani’de el yapımı bombanın patlaması sonucu 8 kişinin şehit olduğunu hatırlatarak, “Bunların içinde kadınlar, erkekler ve çocuklar da vardı. Az önceki belediye meclis üyesi arkadaşımız belediyelerdeki eş başkanlardan bahsetti, ben bu eş başkanlıkları anlamıyorum, bir tane başkan olur. Bu kavram Türkiye’ye sadece HDP’li belediyelerde girdi zaten. Belediyeler insana hizmet edecek de bu patlayıcıları neden yerleştirdi?” diye sordu.

Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 3 madde daha oy birliğiyle kabul edildi. ASKİ Genel Kurulu ise komisyon çalışmalarının devam etmesi nedeniyle açkapa yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.

