Silahlı kavga güvenlik kamerasında

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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ADANA'da, tartıştığı apartman görevlisi Rıdvan Uçar'ı (31), tabancayla ateş ederek yaralayan Caner Şahin (31), tutuklandı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. İddiaya göre, daire sakinlerinden Caner Şahin, apartman görevlisi Rıdvan Uçar ile tartıştı. Kavganın büyümesi üzerine Caner, Şahin'e tabancayla ateş etti. Yaralanan Uçar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri Caner Şahin'i gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ADANA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:32

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:30

YATSI 18:49

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