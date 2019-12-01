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Akgül’den hakem hatalarına tepki Adanaspor Kulübü Başkanı Bayrak Akgül: "Hakemlerin maçlarımızdan ...

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor Kulübü Başkanı Bayram Akgül, son haftalardaki hakem hatalarına tepki göstererek, “Hakem hatalarının üst üste devam etmesi artık sağduyulu yaklaşımımızın suistimal edildiğini düşündürürken, maçlarımızı yöneten hakemlerin maçlarımızdan sonra dinlendirilmesi haklılığımızı teyit etmektedir” dedi.
Adanaspor, hakemlere tepkili. Adanaspor Başkanı Bayram Akgül, hakem hataları nedeniyle haklarının yendiğini belirten bir yazılı açıklama yaptı. Akgül, “Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı olarak tüm spor camiası bilir ki, kulübümüze yönelik hakem hatalarına karşı her zaman sağduyulu açıklamalar hatta genelde de açıklama dahi yapmamaktayım. Süper lig çıkma final maçı olan Kasımpaşa maçımızdaki hakem hatası, Süper Lig'e çıktığımız sezondaki hakem hataları tüm kamuoyunun bilgisindedir. Camia olarak ne kadar sağduyulu yaklaştıysak hakem hatalarından en büyük zararı da camia olarak yine biz yaşamaktayız” diye konuştu.

“Sağduyumuz suistimal ediliyor”
Tüm futbol camiasının bileşenlerinin oturduğu masadan artık kalktıklarını ifade eden Akgül, daha sonra şunları kaydetti:
“Hakem hatalarının üst üste devam etmesi artık sağduyulu yaklaşımımızın suistimal edildiğini düşündürürken, maçlarımızı yöneten hakemlerin maçlarımızdan sonra dinlendirilmesi haklılığımızı teyit etmektedir. Tüm futbol camiasının bileşenlerinin oturduğu masadan artık kalkıyoruz. Bu hatalar devam ettiği takdirde, o masayı da devireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Adanaspor camiasının canının yandığı yerde o masada kimseyi bundan sonra rahat oturtmayacağız. Bundan sonra büyük Adanaspor taraftarımızla birlikte Adana, herkese her türlü deplasmandır.”

ADANA

01 Aralık 2019 Pazar

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