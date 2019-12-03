Prof. Dr. Çil: "Erken teşhis kanser tedavisinde başarıyı arttırıyor"

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof Dr. Timuçin Çil, erken teşhisin kanser tedavisinde başarı oranını arttırdığını söyledi. Türkiye'de hekime başvurma oranının gelişmiş ülkelerin gerisinde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çil, kanser tarama testlerinden mutlaka faydalanılması gerektiğine işaret etti.

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Derneği Kurumu Adana Şubesinin eğitim çalışmaları kapsamında, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda 'Akciğer Kanseri' konulu sempozyum düzenlendi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı işbirliğinde düzenlenen sempozyumda, "Akciğer kanserinde semptom ve bulgular. Akciğer kanserinde patolojik değerlendirme nasıl olmalı? Akciğer kanserinde radyolojik değerlendirme ve tarama yöntemleri. Akciğer kanserinde moleküler testler. Akciğer kanserinde liquid biyopsi ve NGS kullanımı. Lokal ileri hastalıkta neoadjuvan tedavi. Akciğer kanserinde cerrahi tedavi. Erken evre hastalıkta adjuvan tedavi yaklaşımları. Küçük hücre dışı akciğer kanserinde radyoterapinin yeri ne olmalı? Metastatik EGFR (+) hastalık tedavisi. ALK (+) Hastalık tedavisi. Akciğer kanserinde driverim yoksa ne yapılmalı?" gibi konu başlıkları ele alındı.



Akciğer kanseri konuşuldu

Adana genelinde multidisipliner tedavi içerisinde yer alan, göğüs hastalıkları uzmanları, tıbbi onkologlar, radyasyon onkologları, pataloglar ve genetikçilerin katıldığı sempozyumla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof Dr. Timuçin Çil, sempozyumda, akciğer kanserinde tanı ve tedavi unsurları, hastaların hangi şikayetlerle geldiği, hastalık akciğerle sınırlıysa hangi tedavilerin uygulandığı, ilerlemiş hastalıklarda hangi tedavilerin uygulandığı ve en yeni tedavi seçeneklerinin tartışıldığını dile getirdi.

Kanserin büyük merkezlerde bir çok hekimin rol aldığı multidisipliner tedavi yaklaşımı ile tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu dile getiren Prof. Dr. Timuçin Çil, kanser tedavisinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Kansere ait bulguların bir çok hastalıkla benzerlik gösterdiğine vurgu yapan Çil, "Multidisipliner tedavi içerisinde yer alan biz hekimler tüm kanser türlerinde hastalığı erken dönemde yakalayıp, tedavi etmek istiyoruz. Hastalığın erken evrede teşhisi için tarama yöntemlerini mutlaka ulaşmak lazım. Türkiye'de KETEM'ler var. Ayrıca dahiliye uzmanına aile hekimine gidilerek kansere yönelik taramalar yaptırılabilir" ifadelerini kullandı.

ADANA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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