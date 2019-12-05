Ceyhan Belediyesinde yangın

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

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Adana’nın Ceyhan ilçesinde belediye hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sabah 07.50 sıralarında belediye hizmet binasının 4. katında elektrik kontağının neden olduğu tahmin edilen yangın çıktı.

Güvenlik görevlilerinin bildirmesi üzerine Ceyhan Belediyesine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangının ardından inceleme başlatıldı.

ADANA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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