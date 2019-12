Seyhan Belediyesinden sıcak çorba ikramı Başkan Akay: Sosyal Belediyeciliği her alanda güçlendireceğiz”

Seyhan Belediyesi sabah saatlerinde işine veya okuluna yetişmek isteyen halka ücretsiz sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Seyhan Belediyesi’nin ücretsiz çorba dağıtım uygulaması ilçenin değişik yerlerinde sürüyor. Sabahın erken saatlerinde işine veya okuluna yetişmeye çalışan yurttaşlar, belediyenin ikramı çorbalarla kahvaltılarını yapıyor. Hafta içi her sabah 07.00 ile 08.30 saatleri arasında gerçekleşen çorba ekmek ikramları düzenli olarak devam ediyor.

Seyhan Belediyesince gerçekleşen sıcak çorba dağıtımında Başkan Akif Kemal Akay’da hazır bulundu. Sabahın erken saatlerinde Başkan Akay’ı karşılarında gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi. İşine yetişmek için yola koyulan ve belediye standından çorba alan vatandaşa“Günaydın” ve “İyi günler” öğrencilere de “İyi dersler” temennisinde bulunan Başkan Akay, kendine iletilen talepleri de dinledi. Başkan Akay, vatandaşlara, sosyal belediyeciliğin her alanda daha da güçlendirileceğini söyledi.



Uygulama memnun etti

Sabah çorba ikramı uygulaması vatandaşlardan özellikle de öğrencilerden büyük destek görüyor. Kahvaltı yapmadan evden çıkarak işe yetişmeye çalışan vatandaş belediyenin ücretsiz çorba dağıtımından yararlanarak zamandan tasarruf ediyor. Öğrenciler ise kahvaltısını belediyenin sıcak çorba ikramından yaparak kahvaltıya ödeyeceği paradan tasarruf sağlıyor. Başkan Akay da, "Kısıtlı bir bütçe ile eğitimlerini sürdürmek zorunda kalan üniversite öğrencilerimize elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgede sabahları çorba dağıtarak, onların bütçelerine küçükte olsa katkı sunmuş oluyoruz. Onlar bizim aydınlık yarınlarımız. Eğitimlerine yapabileceğimiz her katkı değerli" diye konuştu.

Öte yandan Seyhan Belediyesi, Duygu Kafe Durağı, İnönü Parkında düzenli olarak sıcak çorba dağıtımını sürdürüyor. Dağıtım noktalarının talebe göre artırılması planlanıyor.

