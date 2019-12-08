TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Adana Demirspor, evinde BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
ADANA
08 Aralık 2019 Pazar
- İMSAK 06:06
- GÜNEŞ 07:32
- ÖĞLE 12:35
- İKİNDİ 15:08
- AKŞAM 17:29
- YATSI 18:49
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.