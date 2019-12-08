TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 1 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig’in 14. haftasında Adana Demirspor evinde BB Erzurumspor’u ağırladı. Karşılaşma 10 ev sahibi takımın üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar
51. dakikada Adana Demirspor’da ortaya yükselen Aias, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 10
58. dakikada BB Erzurumspor’da Mücahit orta sahadan mücadele sonucu aldığı topu kaleye gönderdi. Top kaleci Kurtuluş'da kaldı.
82. dakikada Adana Demirspor’da Volkan Şen, orta sahada aldığı topla BB Erzurumspor’un ceza sahasına kadar ilerledi. Şen, vurduğu topu ağlarla buluşturamadı.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Mehmet Kapluhan xx, Kemal Elmas xx
Adana Demirspor: Kurtuluş xx, Semih xx, Traore xx, Koseckı xx, Aıas xx (Tevfik dk. 68 x), Emre xx, Sinan xx, Mehmet xx (Tayyip dk. 88 ?), Berk xx (Volkan dk. 74 x), Samed Ali xx, Rassoul xx
Yedekler: Yusufcan, Mustapha, Vedat, Barış, Erdal, Gladkyy, Yusuf Emre
Teknik Direktör: Uğur Tütüneker
BB Erzurumspor: İbrahim xx, Aykut xx, Gabrıel xx (Rashad dk. 81 ?), Mehmet xx, Pote xx, İbrahim xx, Emrah xx, Merthan xx (Hasan dk. 73 x), Mücahit xx, Jasmin xx, Cenk xx (Gilles dk. 68 x)
Yedekler: Kayacan, Hasan, Abdulcebrail, Osman
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Gol: Aias (dk. 51) (Adana Demirspor)
Sarı Kartlar: Traore, Emre, Mehmet, Volkan (Adana Demirspor), Jasmin, Gilles (BB Erzurumspor)
ADANA
08 Aralık 2019 Pazar
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