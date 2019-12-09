Adana'da 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi

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Adana'da düzenlenen operasyonda, 3 litre kaçak viski aroması ile piyasa değeri 150 bin lira olan içki yapımında kullanılan ürün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı. İş yerine yapılan baskında 3 litre kaçak viski aroması ele geçirildi. Polis içkinin yanı sıra içki yapımında kullanılan piyasa değeri 150 bin liralık ürün de ele geçirdi.

Zanlıların yakalanması için polis çalışma başlattı.

ADANA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

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