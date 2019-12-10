Başkan Akay, kimya dersi anlattı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, belediyenin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği YKS kursuna katılan öğrencilere kimya dersi verdi.

Bakımyurdu Caddesindeki ek binada, LGS ve YKS kursuna katılan öğrencileri ziyaret eden Başkan Akay, öğrenci ve öğretmenle bir araya geldi. Yeni nesillerin tüm eğitim aşamalarında uygulamalı ve ekonomik yaşamın içinde başarılı kılacak bilgilerle donatılması için katkı vermeye devam edecekleri mesajını veren Başkan Akay, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘bizim bütün ümidimiz gençliktedir’ demiştir. Bu çerçevede bilgili, çağdaş, aydın nesiller yetiştirmek bizim en asli görevimizdir" dedi.



Akay, öğrencilere kimya dersini anlattı

Aynı zamanda Kimya Mühendisi olan Başkan Akif Kemal Akay, daha sonra “kimya dersi” işlenen sınıfta ders anlattı. Öğrencilerin dikkatle dinlediği Akay, dersle bağlantılı konularda deneyimlerini de aktardı. Ders konusu hakkında ayrıntılı bilgiler aktaran Başkan Akay’a YKS kurs öğrencileri teşekkür etti. Akay, öğrencilerin isteğini kırmayarak hatıra fotoğrafı da çekildi.



Seyhan’da LGS ve YKS kursları

Seyhan Belediyesi tarafından lise ve üniversiteye hazırlık aşamasındaki öğrencilere ücretsiz kurs veriliyor. Yaklaşık 20 eğitimcinin görev aldığı kurslara katılan LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere, hazırlık kitapları, testler ve deneme sınavlar ücretsiz olarak temin ediliyor.

ADANA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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