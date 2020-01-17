Çiftçinin sorunları Meclis'te Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyonu Başkanlığında ziraat odaları başkanları, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Milletvekillerini TBMM’de ziyaret ederek çiftçinin borç erteleme ve elektrik sorunu konusunda yaşadığı sorunları rapor halinde sundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çiftçinin sorunları Meclis'te Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyonu Başkanlığında ziraat odaları ...

İHA

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyonu Başkanlığında ziraat odaları başkanları, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Milletvekillerini TBMM'de ziyaret ederek çiftçinin sorunları rapor halinde sundu.

Çiftçinin sorunları Meclis'te Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyonu Başkanlığında ziraat odaları başkanları, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Milletvekillerini TBMM’de ziyaret ederek çiftçinin borç erteleme ve elektrik sorunu konusunda yaşadığı sorunları rapor halinde sundu

Adana Ziraat Odaları İl Koordinasyonu Başkanlığında ziraat odaları başkanları, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti Milletvekillerini TBMM’de ziyaret ederek çiftçinin sorunları rapor halinde sundu.
Çiftçinin borç erteleme ve elektrik sorunu konusunda yaşanan sıkıntıların dile getirildiği raporda,
tarımsal üretimde başta sulama olmak üzere seralarda (ısıtma, havalandırma, nemlendirme, serinletme, aydınlatma, otomasyon), hayvansal üretimde elektrik enerjisinin tarımsal girdi olarak kullanıldığı belirtilerek, "Tarımsal sulamada üreticilerimizin karşı karşıya kaldığı sorunların başında ise elektrik fiyatları gelmektedir. Ocak 2018Ocak 2020 döneminde fiyat artışları yüzde 108,2’ye ulaşmıştır. Mesken abone grubu fon, pay ve vergi dâhil 69,5 kuruşa elektrik alırken, meskenlerde oturanların gıda ihtiyacını karşılayan üreticilerimizin ödediği tutar 80,8 kuruştur. Üreticilerimiz mesken abone grubuna göre yüzde 14 daha pahalı elektrik kullanmaktadır. Tarımsal sulama abone grubuna sağlanan fiyat avantajı ortadan kalkmıştır" denildi.
Raporda şu talepler dile getirildi:
"Tarımda girdi yükünün hafifletilmesi, üretimin sürdürülebilir kılınması bakımından tarımda kullanılan elektrikte birim fiyatlar düşürülmeli, elektrikte uygulanmakta olan yüzde 1 Enerji Fonu, yüzde 2 TRT payı, yüzde 18 KDV kaldırılmalıdır. Elektrik mutlaka desteklenmeli, indirimli tarifeden elektrik almalarının devamı sağlanmalıdır. Diğer taraftan üreticilerimizin hak ettiği destek, borçlarına mahsuben elektrik şirketlerine aktarılmaktadır. Bu şekilde şirketlerin alacağı devlet eliyle tahsil edilmektedir. Elektrik borçlarının desteklerden tahsil edilmesiyle ilgili uygulama kaldırılmalıdır.
Üreticilerimiz aradıkları zaman elektrik dağıtım şirketlerinde muhatap bulmakta güçlük çektiği gibi, ödemelerde en ufak bir aksama olması halinde elektrikleri anında kesilmektedir. Elektrik aboneliği olan üreticilerimizin elektrik dağıtım şirketine borcu bulunmadığı halde şirket tarafından bir yıl önceki tüketim miktarları dikkate alınarak üreticilerimizden yüksek miktarlarda teminat istenmesi de karşılaşılan sorunlardan biridir. Aylık fatura düzenlenmesi üreticilerimizi sıkıntıya sokmaktadır. Her ay düzenli bir geliri olmayan üreticilerimizin, elektrik faturalarını aylık olarak ödemeleri mümkün değildir. Gerekli yasal düzenlemeler yapılarak tarımsal sulama abone grubundan elektrik alan üreticilerimiz için aylık tahakkuk uygulamasından vazgeçilmeli, ürünlerin hasat dönemi dikkate alınarak yılda bir ya da iki kez olacak şekilde tahsilat yapılmalıdır. Üreticilerimiz haliyle elektrik dağıtım şirketleri ile muhatap olmaktadır. Üreticilerimizin içinde bulunduğu durum göz önüne alınarak elektrik dağıtım şirketleri tarafından gerekli kolaylık sağlanmalıdır."

Tarımsal kredi borçları
Çiftçinin önemli sorunlarından birinin de tarımsal kredi borçları olduğunu vurgulanan rapordu şunlara yer verildi:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, 2019 Eylül ayı itibarıyla, son bir yılda tarım ve balıkçılık sektörüne kullandırılan nakdi kredi miktarı yüzde 3,3 artışla 101,2 milyar liradan 104,6 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiye kullandırdığı kredi miktarı da yüzde 5,6 artışla 8,1 milyar liradan 8,5 milyar liraya çıktı. Tarım Kredi Kooperatifleri kademeli olarak, 4 Kasım 2019 tarihinde 1 yıllık işletme kredisi faiz oranını, yüzde 17’ye, Ziraat Bankası ise yüzde 12’ye, bazı özel bankalar ise faiz oranlarını yüzde 13,5’e kadar düşürmüştü. En son Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarımsal kredilerde faiz oranının yüzde 12’den yüzde 9’a çekildiğini açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifleri de 1 yıllık işletme kredisi faiz oranını yüzde 14,5’a düşürdü. Bu, finansman sıkıntısı çeken çiftçimizin faiz yükünü bir nebze hafifletmiş olsa da borçların çevrilmesinde zorluk sürmektedir. Çünkü, çiftçimiz, 2018 ve 2019 yıllarında özel bankalardan yüzde 40’lara, Tarım Kredi Kooperatiflerinden yüzde 32,5’lere, Ziraat Bankası’ndan yüzde 16’lara ulaşan yüksek faiz oranları ile kredi kullanmış, yüksek faiz oranları ile borcunu ertelemiş veya yapılandırmıştır. Ayrıca, Ziraat Bankası 2019 yılında kredi talebinde bulunan çiftçilere kullandırdığı kredinin tamamını nakit olarak ödememiştir. İlçeden ilçeye oranlar değişmekle birlikte genel olarak kredinin bir kısmını nakit, bir kısmını ise çiftçiye girdi alımı için vermiş olduğu çiftçi kartına yüklemektedir. Bununla ilgili çiftçilerimizin şikayetleri vardır. Çiftçimiz kredisini nakit olarak almak istemektedir. Bunun dışında bankalar, çiftçiye, hayat sigortası, tarım sigortası, ipotek gibi ilave masrafları da yaptırmaktadırlar. Ayrıca, bankaların talep ettiği teminatları (memur kefil, şehir merkezinde konut) sağlayamayan çok sayıda çiftçimiz de kredi kullanamamıştır. 22 Şubat 2019’da çıkarılan 7166 sayılı kanunla getirilen 10 puanını çiftçi, 5 puanını Hazine’nın karşıladığı yüzde 15 faizle 5 yıl vadeli yapılandırma uygulaması çiftçilerin daha önce yapılandırma yapıldığı için kanuni takibe girmeyen borçlarını kapsamamış, faiz yüksekliği nedeniyle çiftçimiz beklenen ilgiyi de göstermemiştir.
Çiftçimiz, doğal afetler nedeniyle yüzde 3 faizle ertelenmiş borcunu da yüzde 10 faizle yapılandırmak istememiştir."

5 yıl vadeli yapılandırma
Son yıllarda afetlerin de etkisiyle çiftçinin kredi borcunu, başka banka kredisiyle kapatmak zorunda kaldığı belirtilen raporda şöyle denildi:
"Bu yıl da yaşanan afetler nedeniyle borçların ödenmesi mümkün görünmemektedir. Yıllardır biriken borçların bir hasat sezonunda ödenebilmesine de imkan bulunmamaktadır. Nitekim çok sayıda çiftçi, borcunu vadesinde ödeyememiştir. Çiftçilere, alacaklı kurumlar uyarı yazıları göndermektedir.
Bazı tarımsal kredilerde icralar da başlamıştır. Kefiller ile asıl borçlular arasında borcun ödenememesi nedeniyle çıkan sorunlar da her geçen gün artmaktadır. 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2015 nolu Cumhurbaşkanı kararı ile 2020, 2021, 2022 yıllarında afet yaşayan çiftçilerimizin vadesi gelen ana para borçları zarar gördüğü oranlar dikkate alınarak Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin cari faizleri üzerinden ertelemede yüzde 25, taksitlendirmede yüzde 20 oranında indirim yapılmak suretiyle 1 yıl süre ile ertelenebilecek veya bu borcu 5 yıla kadar taksitlendirebilecektir. 2019 yılında afet yaşayan çiftçilerin kredi borcuna devlet destekli herhangi bir erteleme kararda yer almamaktadır. 2019 yılında afet yaşadığı için borcunu ödeyemeyen çiftçilerin borç ertelemesi Banka ve TKK’nin kendi esas usul ve mevzuatları çerçevesinde yapılmaktadır. Halihazırda Ziraat Bankası şu anda yüzde 9 olan cari faizi ile yapılandırmaktadır. Yeni uygulama ile 2020, 2021 ve 2022 yılları arasında afet yaşayan çiftçilerin kredi borçlarında yapılacak olan gerek erteleme gerekse taksitlendirmede uygulanacak faiz oranı yüksektir. Aynı zamanda kredinin tamamı erteleme kapsamına alınmayacak. Ayrıca, 2019 yılında afet yaşayan çiftçilerin kredi borçlarının devlet destekli ertelenmesine yönelik halen herhangi bir karar bulunmuyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak; çiftçilerin tüm bankalara olan borçları, çiftçi kayıt sistemi kaydı olsun olmasın, faizleri silinmek suretiyle en az 5 yıl vadeyle yapılandırılmasını talep etmekteyiz."

ADANA

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:19
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 12:53
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engelleri aşan karne sevinci Evde öğretim gören 9. sınıf öğrencisi Ayşe Yülek’i sınıf arkadaşları ve okul yönetimi karne gününde yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Engelleri aşan karne sevinci Evde öğretim gören 9. ...
Başkan Bünül öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Bünül öğrencilerin karne sevincine ortak oldu
Emniyet müdürü şehit kızının velisi oldu, annesi ağladı Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit kızı Hafsa Derindere ile 3’üncü sınıf öğrencisi Zeynep Ravza Akyüz’ün velisi olarak karnelerini aldı Şehit eşi Kübra Akyüz, kızının bu mutlu anını görünce gözyaşlarına hakim olamadı Aktaş: "Bundan sonra da evlatlarımızın bütün eğitim olaylarını takip edeceğiz, onların yanında olacağız"
YEREL HABERLER Emniyet müdürü şehit kızının velisi oldu, annesi ...
Emniyet Müdürü, şehit kızlarının karnesini aldı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü, şehit kızlarının karnesini aldı
Tefeci operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi Bazı şüphelilerin yakınları basın mensuplarına saldırdı
YEREL HABERLER Tefeci operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye ...
Kahvaltı metabolizmayı canlandırıyor Beslenme ve Diyet Uzmanı Sehlikoğlu: "Türk tipi kahvaltı sağlıklı bir seçenek"
YEREL HABERLER Kahvaltı metabolizmayı canlandırıyor Beslenme ve ...
Kaymakamdan öğrencilere sucuk ekmek
YEREL HABERLER Kaymakamdan öğrencilere sucuk ekmek
Hurda motosiklete yazılan ceza sıfır otomobile geldi Hiç gitmediği Gaziantep’ten trafik cezası geldi Adana’da 2015 yılında aldığı otomobili 2018 yılında satan Hakan Gören, 2017 yılında Gaziantep’te hurda motosiklete kendi plakası üzerinden yazılan cezayı 2 yıl sonra öğrendi
YEREL HABERLER Hurda motosiklete yazılan ceza sıfır otomobile ...
Adana´da 489 bin öğrencinin karne sevinci
YEREL HABERLER Adana´da 489 bin öğrencinin karne sevinci
Maraton ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Maraton ödülleri sahiplerini buldu
Adana’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
YEREL HABERLER Adana’da uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı
Kardeşi için okulu bıraktı, kazada ölünce yeniden başladı Adana'da annesi terk edip gittiği için kardeşlerine hem annelik hem ablalık yapan, kardeşi 1. sınıfa başlayınca onun okuması için eğitimini yarıda bırakan Hatice Bartan, kardeşi kazada ölünce okula tekrar başlayarak, bugün karnesini aldı Hatice Bartan: "Kardeşimin okuması için 4. sınıfta okulu bıraktım" "O kazada ölünce 5. sınıftan tekrar okula başladım, kardeşim astsubay olmak istiyordu ben de polis olup herkese yardım etmek istiyorum"
YEREL HABERLER Kardeşi için okulu bıraktı, kazada ölünce yeniden ...
Siyez pidesi, dünya mutfağıyla buluştu Adana’da üretilen siyez pidesi, kentin en ünlü restoranlarının birinde dünya mutfağına girdi Restoran sahibi Gürkan Şeref: “Suşinin yanında siyez pidesinin tüketildiğini gördük”
YEREL HABERLER Siyez pidesi, dünya mutfağıyla buluştu Adana’da ...
Anal fissüre botokslu çözüm Tuvalette geçirdiğiniz zaman “kabus” olmasın Prof. Dr. Gümürdülü: "Tuvalet ihtiyacını kabusa dönüştüren anal fissür, botoks ile tedavi edilebiliyor"
YEREL HABERLER Anal fissüre botokslu çözüm Tuvalette geçirdiğiniz ...
Halil Avcı dövizden daha çok kazandırdı Halil Avcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Murat Avcı: "2019 yılında Dolar yüzde 8, Euro yüzde 5 kazandırırken Halil Avcı İnşaat’tan konut alanlar tüm yatırım araçlarını geride bırakıp, yüzde 31 kar elde etti"
YEREL HABERLER Halil Avcı dövizden daha çok kazandırdı Halil Avcı ...
Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 5 ilde uyuşturucu operasyonu: 32 ...
Adana merkezli 5 ilde torbacı operasyonu
YEREL HABERLER Adana merkezli 5 ilde torbacı operasyonu
Alkollü kadın, hamburgercinin camlarını kırdı
YEREL HABERLER Alkollü kadın, hamburgercinin camlarını kırdı
Seyir halindeki otomobilde silahla başından vuruldu
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobilde silahla başından vuruldu
Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını kırdı
YEREL HABERLER Alkollü kadın erkek arkadaşının iş yerinin camlarını ...
Otomobilinde seyir halinde silahlı saldırıya uğraya kişi ağır yaralandı İş yerine çarparak durabildi
YEREL HABERLER Otomobilinde seyir halinde silahlı saldırıya uğraya ...
Gazi bebek, kalp zarından yapılan damarla hayata tutundu
YEREL HABERLER Gazi bebek, kalp zarından yapılan damarla hayata ...
Kan bağışı kampanyasına Vali Demirtaş’tan destek
YEREL HABERLER Kan bağışı kampanyasına Vali Demirtaş’tan destek
Özel halk otobüsleri güzergah bedellerine 5 taksit
YEREL HABERLER Özel halk otobüsleri güzergah bedellerine 5 taksit

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X