İnşaatta iskele çöktü: 2'si ağır 3 yaralı

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ADANA'da, öğrenci yurdu inşaatındaki vincin çökmesi sonucu 2'si ağır 3 işçi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Yapımı devam eden bin yataklı öğrenci yurdu inşaatının dış sıvasını yapan 3 işçi, iskelenin çökmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü. İşçilerden 2'si ağır yaralandı. Kazanın ardından 112 ekipleri, yaralı işçilerin hastaneye kaldırdı. İnşattaki çalışmaya da ara verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



ADANA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:12

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