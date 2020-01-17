Ceyhan’da çocuklar karne şenliğinde eğlendi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediye "Karneni Al Gel sloganıyla ilkokul öğrencileri için karne şenliği düzenledi.

Konakoğlu Mahallesi Cumhuriyet Meydanı kurulan dev oyun alanları, bando, palyaço, çizgi film karakterleri, çeşitli yarışmalar, müzik ve dans gösterileri ile doyasıya eğlenen öğrenciler, Ceyhan Belediyesi’nin karne şenliği ile yarı yıl tatiline güzel bir başlangıç yaptı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’a karnelerini gösterip hediyelerini aldılar. Çocuklara pamuklu şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Şenlik alandaki öğrencilerin karnelerine bakıp çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Aydar, hediye standında çocuklara kendi elleri ile hediyeler dağıttı. Boyama kitapları, renkli kalemler ve daha birçok hediye dağıtan Aydar, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar her şeyin en güzeline layık. Bir dönem boyunca çok çalıştılar, çok yoruldular. Yarı yıl tatiline iyi bir başlangıç yapmaları için “Karneni Al Gel” etkinliği düzenlik. Karnelerini alıp aileleriyle birlikte şenlik alanına gelen öğrencileri aileleriyle birlikte eğlenirken görmekten çok mutluyum. Her şey onların gülmeleri için” ifadelerini kullandı.

ADANA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:19

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