Uçaksavar mermili uyuşturucu ticareti şüphelileri adliyede

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ADANA merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda evlerinde uçaksavar mermisi bulunan 18 kişi, adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 17 Ocak'ta Adana merkezli Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa ve Karaman'da 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polisleri ve helikopterin de destek verdiği operasyonda, 18 kişi yakalandı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada, 311 gram esrar, sakız kutusu içerisinde 4.73 gram metamfetamin, 4 uçaksavar mermisi, 5 adet G3 mermisi, 2 adet kalaşnikof marka uzun namlulu silah mermisi, 1 adet 9 mm tabanca mermisi ele geçirildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 18, kişi adliyeye sevk edildi.FOTOĞRAF



ADANA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:19

GÜNEŞ 07:42

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