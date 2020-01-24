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Vali Demirtaş, Aladağ’da incelemelerde bulundu Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Vatandaşlarımızın ...

İHA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların en kaliteli ve etkin kamu hizmetlerini alması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve refah düzeyinin arttırılması hususunda tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışma azminde olduklarını söyledi.

Vali Demirtaş, Aladağ’da incelemelerde bulundu Adana Valisi Mahmut Demirtaş: "Vatandaşlarımızın beklentilerini yerine getirmek için gerekli hassasiyetin gösterileceğinden hiç şüpheniz olmasın"

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, vatandaşların en kaliteli ve etkin kamu hizmetlerini alması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve refah düzeyinin arttırılması hususunda tüm kamu kurumlarıyla iş birliği içinde çalışma azminde olduklarını söyledi.
Vali Demirtaş ilçe gezilerini, Aladağ ilçesinde sürdürdü. Aladağ’daki temas ve incelemeleri kapsamında ilk önce Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Demirtaş, Kaymakam Gürkan Üçüncü’den ilçenin genel durumu, kamu hizmetleri ve vatandaşların beklentileri hakkında ayrıntılı bilgiler aldı.
Ziyarette, vatandaşlara yönelik kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli ve verimli olmasının önemine vurgu yapan Vali Mahmut Demirtaş, “Vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek ve günlük hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmalıyız. Vatandaşa daha kaliteli hizmeti nasıl götürürüz bunun uğraşı içinde olmamız gerekiyor” diye konuştu. Aladağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü’ye verdiği bilgilerden dolayı teşekkür eden Vali Demirtaş, kaymakamlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Esnaflarla bir araya geldi
Vali Mahmut Demirtaş, Aladağlı esnaflarla bir araya gelerek esnafların karşılaştıkları sorunları, sıkıntıları ve taleplerini dinledi.
Esnafla bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, esnafların ticari faaliyetleri ve işleri hakkında da bilgiler aldı.
Bir sorunları ve talepleri olması halinde esnaflara kapılarının her daim açık olduğunu ifade eden Vali Demirtaş, “Esnafımıza Allah`tan bereketli ve bol kazançlar diliyorum” dedi.

Öğrenci yurdunda inceleme
Vali Demirtaş, Aladağ ilçesindeki esnaf ziyaretinin ardından Şehit Adem Oğuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri için yaptırılan ve bu yıl hizmete giren yurt binasında incelemelerde bulundu.
Yurdun durumu ve fiziki şartları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Uygar İnal’dan bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, ilimizde eğitim ve öğretim konusunda çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.
Aladağ Devlet Hastanesini ziyaret etti
Daha sonra Aladağ İlçe Devlet Hastanesini ziyaret ederek vatandaşlara verilen sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Mahmut Demirtaş, hastalarla da sohbet ederek “Geçmiş olsun” temennilerini iletti. Hastanede verilen nitelikli sağlık hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizler, siz yetkilileri dinleyerek kurumlarımızın daha verimli çalışmasını sağlayabilir, hastanelerimizden hizmet alan vatandaşlarımızı en verimli ve kaliteli sağlık hizmeti ile buluşturabiliriz” diye konuştu.

Dölekli sakinleriyle bir araya geldi
Vali Mahmut Demirtaş, Aladağ ilçesi Dölekli Mahallesi’nde muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Mahalleye gelişinde Dölekliler tarafından karşılanan Vali Demirtaş, Muhtar Şaban Dede’den mahalle ile ilgili bilgiler aldı ve vatandaşların kendisine ilettiği talep ve beklentileri dinledi. İletilen hususların çözümüne ilişkin gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Vali Demirtaş, “Vatandaşlarımızın en kaliteli ve etkin kamu hizmetlerini alması, yaşam standartlarının yükseltilmesi ve refah düzeyinin arttırılması hususunda bizler tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde çalışma azmindeyiz. Bizzat dinlediğimiz vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini yerine getirmek için gerekli hassasiyetin gösterileceğinden hiç şüpheniz olmasın” şeklinde konuştu.
Vali Demirtaş ve beraberindekiler daha sonra Dölekli göletinin bulunduğu alana geldi. Dölekli göletinde incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, göletle ilgili yetkililerden bilgiler almasının ardından buradaki ziyaretini sonlandırdı.

ADANA

24 Ocak 2020 Cuma

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