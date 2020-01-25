Adana'da aranan 50 kişi yakalandı

ADANA'da, helikopter destekli yapılan 'Huzur-Güven' uygulamasında, haklarında arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı.

'Türkiye Güven Huzur Uygulaması, Günübirlik Evler ve Kiralık Araç Firmalarının Denetlenmesi' amacıyla ülke genelinde yapılan denetimlerde, Adana'da da polis, uyguma yaptı. 2 bin 77 polis ve 4 polis köpeği ile bir helikopterin görev aldığı uygulamada şüpheliler tek tek kimlik kontrolünden geçirildi. 14 bin 945 kişinin kontrol edildiği uygulamada, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı.

Ayrıca, trafikten men edilen 40 araç yakalandı, 84 araca 134 bin 561 TL para cezası kesildi. Gerekli belgelere sahip olmayan 4 kiralama şirketine, 34 bin 552 lira para cezası kesildi.

24 öğrenci yurdu, 42 günlük kiralanan ev kontrol edildi. Şüpheli araçlarda yapılan aramalarda da 1 ruhsatsız av tüfeği, 22 uyuşturucu hap, 24,50 gram esrar ele geçirildi.

Denetimlerin süreceği bildirildi.FOTOĞRAF



ADANA 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:17

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