Karalar: "Aylık 60 milyon lira bütçe açığını sıfırladık" Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, yıl sonuna kadar da bütçeyi aylık 50 milyon fazla verir hale getireceklerini söyledi

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, kısa sürede aylık 60 milyon lira açığı sıfırladıklarını, yıl sonuna kadar da bütçeyi aylık 50 milyon fazla verir hale getireceklerini söyledi

Başkan Karalar, Barış Manço ve Ege Bağatur bulvarlarında tamamlanan asfaltlama çalışmalarının ardından esnaf ve halkla bir araya gelerek, sorun dinledi, bilgi verdi, sohbet etti. Karalar, “Yolunuz hayırlı olsun. Çok şikayet alınıyordu bu yoldan. Uzun süredir yapılmayan ve sorun yaşanan bir yoldu. İnşallah uzun süredir yapılmayan bir çok işi yapmak bize nasip olacak ve oluyor da zaten. Önümüze çıkartılan engellere ve direnişe rağmen biz başarıl olacağız. Seyhan’da 50 yılda yapılmayanı 5 yılda yaptık. Büyükşehir’de de yapacağız. Parasızlığa, bunca karşıtlığa ve engelleme çabalarına rağmen Adanalı şu ana kadar görmediği hizmeti görecek. İşte ispatı” dedi.



Çalışanlarımızın maaşları zamanında yatıyor

Belediyede işçi maaşlarını da gününde öder hale getirdiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, “Uzun süredir işçiye zamanında para ödeyemeyen bir Büyükşehir Belediyesi vardı. Çalışanlarımıza, 67 ay içinde maaşı zamanında ödeyeceğime dair söz verdik. 1 ay gecikmeyle, geçen ay işçilerimize ayın 15’inde maaşı yatırdık ve geçmişe dönük maaş alacağı olan çalışan kalmadı. Bundan sonra da her ay düzenli olarak maaşlar yatacak. Benim işçim, ‘Maaşım ne zaman yatacak?’’ diye düşünmeyecek. Ayın 15’inde para hesaplarda. Yetti mi? Yetmedi. Benim çalışanım mutlu, huzurlu olmalı, kendi memleketinde doğru, düzgün iş yapmalı. Bu yüzden onun mutluluğuna önem veriyoruz. Genel Başkanımız asgari ücreti 2500 lira yapacaksınız dedi. Biz 2700 lira yaptık. O da hayırlı olsun. Durumumuz güzelleştikçe, ekonomik şartlarımız iyileştikçe daha iyi işler yapacağız” diye konuştu.



"Halkın parasını korumaya devam edeceğiz"

Zor koşullara rağmen, sorunları yavaş yavaş çözüp halka hizmet ulaştırdıklarını belirten Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti:

“Bu kadar zor koşullarda, zannediyorlar ki Zeydan Karalar bu işin altında kalır ve halkına hizmet edemez. Baktılar ki bu kötü koşullara rağmen, sorunları yavaş yavaş halledip iş yapıyoruz, şimdi engellemeye çalışıyorlar. ASKİ’de sadece dönem sonuna kadar 2 milyar liralık yatırım yapacağız. Büyükşehir’de de iyi işler yapacağız. Belediye Meclisinde, bizim bir önceki döneme göre dörtte bir, üçte bir oranında daha az paraya yaptığımız işleri eleştiriyorlar. Ben bu devlette 50 senedir çalışan adamım. Sizin 1 milyon 200 bin liraya yaptığınız işi biz 450 bin liraya yapıyoruz. Sizin 1 milyon 290 bin liraya yaptığınız işi biz 290 bin liraya yaptık. Sizin 12 milyon liraya yaptığınız Altın Koza Film Festivalini biz 4.8 milyon liraya yaptık. Başarımız zorunuza gidiyorsa biraz daha zorunuza gitmeye devam edecek. Barış Manço Bulvarı’nda yaptığımız gibi, amacımız, niyetimiz, gayretimiz odur ki; bu yazın sonuna kadar bozuk yol bırakmamak, altyapıda sıkıntı bırakmamak.”



Sivrisinekle mücadele şimdiden başladı

Bu yıl başta sivrisinek olmak üzere vektörle yapılacak mücadeleye de değinen Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Geçen yıl sinekle ilgili ciddi sıkıntı yaşadı Adana. Nedenini biliyorsunuz. Biz bu yıl ASKİ ve ilgili bütün daireleri topladık. Sivrisineğin üreyebileceği, vektörün çoğalabileceği dereler, sazlıklar, su birikintileri, su kanalları, kanalizasyonlar ilaçlanacak. Ayrıca vatandaşımız bilgilendirilecek. İnşallah bu yıl sinek şikayetlerini en aza indireceğiz. Geçen yıl 30 milyon liraya yapılan işi de yarı fiyatına gerçekleştireceğiz. Her işte daha önce yapılanın çok daha aşağısına iş yapıyoruz. Bu nedenledir ki daha önce ayda 60 milyon açık veren belediye bütçesi ocak ayı itibariyle artık açık vermeyen bir hale geldi. Yetmez, biz belediye bütçesini en az 50 milyon artı verir hale getirmeliyiz. Çünkü Adanalı bizden daha önce yapılmayan işleri, hizmetleri bekliyor, istiyor. Adana’yı dönüştürmemizi, güzelleştirmemizi istiyor. Aylık 50 milyon fazla verelim ki, borçları ödeyebilip, size hizmet edebilelim. Bunu da yapar mıyız? Bunu da yıl sonuna kadar yaparız. Bana bu çalışma enerjisini nereden bulduğumu soruyorlar. Elbette hemşehrilerimden alıyorum. Bu kadar çok vitamin aldığım insan varken, ekstra vitamine ihtiyacım yok. Vitamini de, enerjiyi de kardeşlerimden alıyorum.”



Asfaltsız yol bırakmayacağız

Konuşmasının ardından bölge esnafını tek tek ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, ardından Ege Bağatur Bulvarı’nda tamamlanan yol yapımı çalışmalarını inceledi. Başkan Karalar, “Asfalt dökebilecek hava şartlarını yakaladığımızda onu kaçırmıyoruz. Çünkü Adana’da sadece merkezde değil, ilçelerde, köylerde olağanüstü bozuk yollar var. Çok yol yapmamız gerek. Dolayısıyla kar, kış, kıyamet geçince hem merkezde, hem ilçelerde yol yapmaya devam ediyoruz. Ege Bağatur Adana’mızın önemli bir ismi. Aynı Zamanda Ege Bağatur Bulvarı Adana’mızın en önemli bulvarlarından biri. Barış Manço keza öyle. İki isim de bizim onurumuz. Her iki yol da neredeyse kullanılamayacak haldeydi. Kışın bile bu kadar yol yapan Büyükşehir Belediyesinin yazın ne kadar yol yapacağını artık siz tahmin edin. Ben kardeşlerime hayırlı olsun diyorum. Daha nice nice işler yapacağız birlikte. Adana’da asfaltsız yol bırakmayacağız. Yaptığımız yollar ömürlük. Burayı kazmazlarsa, her hangi bir arızadan ya da altyapı hizmetinden dolayı kazılmazsa bu yol minimum 10 yıl dayanır. Öylesine bir iş yapmıyoruz.

Zaten vatandaş diyor ki; ‘Sizin yaptığınız yamalar, eskiden yapılan yollardan çok daha sağlam.’ Bunu sık duyuyoruz. Bugün olduğu gibi biz de kontrol ediyoruz. Bu esnada vatandaşlarımızla da birlikte oluyoruz. İşin kalitesine ve düzeyine bakıyoruz" dedi.

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Dervişler Mahallesi Muhtarlığında, çok sayıda muhtarla bir araya gelerek, sorunları dinledi, ihtiyaçları not aldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.