Zihinsel engelli kardeşler için temsili düğün

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ADANA'da, zihinsel engelli Sümeyye (42) ve Kadriye Kara (47) kardeşler, temsili düğünde gelinlik giydi. İki kardeş, damatsız düğünde doyasıya eğlendi.

Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde yaşayan doğuştan zihinsel engelli Sümeyye ve Kadriye'nin gelinlik giyme hayalleri, mahalle muhtarı Ahmet Aktaş'ın öncülüğünde gerçekleştirilen organizasyonla gerçeğe dönüştü. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve bölgedeki muhtarların da katıldığı gecede, salona gelin arabasıyla gelen Kadriye ve Sümeyye kardeşler için yapılan temsili düğün, yoğun ilgi gördü. Davetlilerin katılımıyla müzik eşliğinde yapılan temsili düğünde, Sümeyye ve Kadriye kardeşler ve yakınları hoş vakit geçirdi. Mahalle Muhtarı Ahmet Aktaş, "Bu etkinliğe vesile olmak bizi fazlasıyla mutlu etmiştir. Zihinsel engelli iki kardeşimizin hayallerini gerçekleştirdik. Hem onların mutluluğuna hem de mahalle halkının buluşmasına vesile olduk. Tüm engelli kardeşlerimize sağlıklı, mutlu yıllar dilerim" dedi.

Temsili düğünde ellerine kına yakılan Sümeyye ve Kadriye kardeşlerin mutluluğu, objektiflere yansıdı.



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