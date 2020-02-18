Ehliyetsiz sürücü, kovalama sonucu yakalandı

- ADANA´da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, 5 kilometre süren kovalama sonucunda yakalandı. Otomobildeki 5 kişi gözaltına alınırken, araç sürücüsü Baran S.´nin ehliyetsiz olduğu, bu yüzden kaçtığı belirlendi.
Gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi´nde uygulama yapan polis ekipleri, 01 ADR 870 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur´ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Tekel Caddesi´nden ara sokaklara girip, D-400 Caddesi´ne çıkan otomobil, daha sonra Merkez Otogar´ın arka sokağına geçip, kaçmayı sürdürdü. Ara sokaklarda peşine polis ekiplerini takıp, kaçan otomobil sürücüsü, daha sonra Kıyıboyu Caddesi´ne geçti. Kaçış sırasında kaldırıma çarpan ve arka lastiği patlayan otomobil, Öğretmenler Bulvarı ile Kıyıboyu Caddesi´nin kesiştiği kavşakta durduruldu. Otomobildeki 5 kişiyi araçtan indirip, arama yapan ekipler, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Otomobil sürücüsü Baran S.´nin ehliyetsiz olduğunu belirleyen ekipler, para cezası uyguladı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere Şakirpaşa Polis Merkezi´ne götürüldü.FOTOĞARFLI
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