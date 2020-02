Yılda 1 milyon insan ‘hepatosellüler karsinom’a yakalanıyor Adana’da ‘4. Çukurova Hepatselüler Karsinoma Kongresi’ başladı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Akkız, yılda 1 milyon insanın alkol, Hepatit B-C virüsü ile yağlı karaciğer hastalığından ‘hepatosellüler karsinom’a yakalandığını bildirdi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Akkız, yılda 1 milyon kişide karaciğer kanseri türü olan ‘hepatosellüler karsinom’un geliştiğini bildirdi. Akkız, kanserin en önemli sebebinin alkol, Hepatit BC virüsü ile yağlı karaciğer hastalığı olduğunu söyledi.

‘4. Çukurova Hepatosellüler Karsinoma Kongresi’, Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde bir otelde yaklaşık 450 araştırmacı ve hekimin katılımıyla başladı. 2 gün sürecek kongrede gazetecilere açıklamalarda bulunan Balcalı Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Akkız, karaciğer kanserine yakalanmada dramatik bir artışın olduğunu vurgulayarak, “Tüm kanser türlerinde olduğu gibi karaciğer kanserinin artışında da dramatik bir artış söz konusu. Aşağı yukarı yılda 1 milyon insanda ‘hepatosellüler karsinom’ gelişiyor. Bunun temel nedenleri arasında Hepatit B ve C virüsü, alkol ile yağlı karaciğer hastalığı var. Bizim ülkemizde en sık nedeni kronik Hepatit B virüsü. Tedavi konusunda çok önemli ilerlemeler olmasına rağmen hastalığın tamamen çözümünü gerçekleştiremiyoruz” dedi.



“Dünya nüfusunun yüzde 24’ü yağlı karaciğer hastalığına sahip”

Dünyada 1.9 milyar insanın obeziteyle mücadele ettiğini kaydeden Akkız, “Hepatit C virüsü olan hastaların tamamen tedavisini gerçekleştirebiliyoruz. Alkol dışı karaciğer hastalığı çok önemli bir problem. Dünyada 1.9 milyar obezite hastası var. Bir bölümü hastalık düzeyi olan obezite. Obezite sıklığı hastalığın yanı sıra yağlı karaciğer hastalığında ciddi bir artış var. Dünya nüfusunun yüzde 24’ü yağlı karaciğer hastalığına sahip” diye konuştu.



“Çok değerli bir kongre”

Kongrede risk faktörleri olan Hepatit B ve Hepatit C’nin bulaşmasının engellenmesini ele aldıklarını aktaran Prof. Dr. Hikmet Akkız, şunları söyledi:

“Bu hastalığın moleküler temeli, tedavisi konusunda en ileri gelişmeleri konuşuyoruz. Bu alanın en iyilerini bir araya getiriyoruz. 14 farklı disiplin bu kongreye katılıyor. 150 kişiyle başladık, ilk yıl, şuanda 450’in üzerinde katılımcı var. Bilimsel programı çok üst düzey bu kongrenin. Temel amaç elbette toplumu bilgilendirmek. Final hedef ise bu kongreden bir takım bilimsel çalışmalar çıkartmak. Bunun çok somut sonuçlarını almaya başladık. Türkiye’de 19 merkezin katıldığı verileri bir araya getirerek 7 uluslararası yayın çıkarttık. Bilimsel anlamda önümüzü açan çok değerli kongre olarak buna bakabiliriz.”



“Erken tanı hayat kurtarır”

Karaciğer kanserinde erken tanının da çok önemli olduğunu belirten Akkız, “Temel sıkıntı hastaların ileri evrede bize başvurmaları. Çok erken fark edilmesi açısından çok ciddi çalışmalar var. Gerçekten her kanserde olduğu gibi erken tanı tedavi sonuçlarını çok yakından etkiliyor. Genellikle kanser, karaciğer sirozlu hastalarda geliştiği için sirozlu hastaları çok yakından takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Akkız, karaciğer kanserinin kalıtsal bir hastalık olmadığını ancak Hepatit B virüsü taşıyan anne ve babanın çocuğunda da kanser olabileceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.