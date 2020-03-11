Korona virüsten korkup maçı maskeyle takip ettiler Adana Demirspor ile Akhisarspor maçına gelen bazı taraftarlar korona virüse karşı maske taktı

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TFF 1.Lig'in 27.haftasında oynanan Adana Demirspor ile Akhisarspor maçına gelen bazı taraftarların korona virüse karşı maske taktıkları görüldü.

Adana Demirspor ile Akhisarspor 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaştı. Binlerce taraftarın takip ettiği müsabakada maraton tribündeki 3 taraftarın Türkiye’de görülen korona virüse karşı maske taktıkları gözlemlendi.

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