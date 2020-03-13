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Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç:" Haksızlık yapan firmalara ak ettikleri cezaları vereceğiz"

İHA

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, korona virüs ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı mücadele başlattıklarını söyledi.

Adana Sanayi Odası Başkanı Kıvanç:" Haksızlık yapan firmalara ak ettikleri cezaları vereceğiz"

Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, korona virüs ile ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı mücadele başlattıklarını söyledi.
Korona virüs tedbirleri çerçevesinde fırsatçı temizlik, gıda ve ihtiyaç malzemelerinde uygulanan fahiş fiyat uygulaması hakkında yazılı açıklama yapan Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, “Adana Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamız olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Meslek ahlakına, ticarete ve geleneklerimize uymayan bu tür davranışlara üyelerimizin asla tevessül etmeyeceğini biliyoruz. Ticari ahlak çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren, bu süreci fırsata çevirmeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum. Üyelerimizin aynı hassasiyetle; bu tür davranışlar içinde olan, karaborsaya fırsat veren ve fahiş fiyatlar ile satış yapılan yerler ile ilgili bir gözlemi olduğunda Odamıza bildirilmelerini ve resmi açıklamalar dışında bir bilgiye itibar etmemelerini önemle rica ediyorum. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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