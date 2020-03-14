Havaya ateş açan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı

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Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA) - ADANA'da seyir halindeki otomobilden tabancayla havaya ateş açan şüpheli, kendisini fark polis ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polisler, 01 US 950 plakalı lüks bir otomobilden havaya tabancayla ateş açıldığını fark etti. Otomobili durdurmak isteyen polislerin ihtarına aldırmayan sürücü, kaçmaya başladı. Birkaç kilometre süren kovalamaca sonunda otomobil, Turhan Cemal Beriker ve Atatürk Caddesi'nin kesiştiği kavşakta durdurularak sürücü yakalandı. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, havaya ateş açtığı tabancaya da el konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2020-03-14 06:58:25



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