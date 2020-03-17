Adana´da kar yağışı, ulaşımı aksattı (2)

TUZLAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Adana'nın Pozantı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı AdanaAnkara yolunda, tuzlama çalışmaları başlatıldı. Buzlanma yüzünden trafik ekipleri, yolu ulaşıma kapattı. Kar yağışı nedeniyle görüş uzaklığının düştüğü yolda, Niğde'nin Çiftlik ve Altunhisar ilçesi kesimlerinde de ulaşım durdu. Çağlar ÖZTÜRK- Adnan ÇELEBİ/ ADANANİĞDE, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Pozantı Çağlar ÖZTÜRK Adnan ÇELEBİ
2020-03-17 11:52:39
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