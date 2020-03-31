Raporda 'bulaşıcı hastalık' yazınca defnedilemeyen cenaze hastaneye teslim edildi (2)



RAPOR DÜZELTİLDİ, CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

Kalp krizi nedeniyle tedaviye alındığı özel hastanede hayatını kaybeden ve ölüm raporuna, ölüm nedeni olarak 'Bulaşıcı Hastalık (Doğal Ölüm)' yazıldığı için defnedilecek mezarlık bulunamayan Yasin İregöl'ün ölüm raporu, yeniden düzenlendi. İregöl'ün kesin ölüm nedeni yeni raporda 'kalp krizi' olarak belirtildi. Ailesi tarafından hastanenin morgundan teslim alınan İregöl'ün cenazesi Buruk Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnedildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ölümün kalp krizinden olduğunu, koronavirüs ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığın bulunmadığını belirterek, yeniden rapor düzenlendiğini bildirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2020-03-31 13:36:23



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