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Yılana sigaralı eziyet

DHA

Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da bir grup esnaf, ağzına sigara vererek eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Adana Otogarı'ndaki bir grup esnaf, bir yılanın ağzına sigara verdi. Sigaradan kurtulmak için çırpınan yılanın görüntülerini, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Bir esnafın, "Nasıl da çekiyor. Çek oğlum çek, 260 TL cezası var" dediği görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR 2020-05-21 14:53:25

Yılana sigaralı eziyet

<br>Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da bir grup esnaf, ağzına sigara vererek eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.<br>Adana Otogarı'ndaki bir grup esnaf, bir yılanın ağzına sigara verdi. Sigaradan kurtulmak için çırpınan yılanın görüntülerini, cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Bir esnafın, "Nasıl da çekiyor. Çek oğlum çek, 260 TL cezası var" dediği görüntüler, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR<br>2020-05-21 14:53:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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