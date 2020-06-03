Kumruların arka sileceğine yuva yaptığı otomobilini 2 aydır kullanmıyor

<br>Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da bir kişi, kumruların arka sileceğine yuva yaptığını gördüğü otomobilini 2 aydır otoparktan almadı.<br>Adana'da otoparka otomobilini bırakan sürücü, 2 ay önce kumrunun arka sileceğine yuva yaptığını, içinde de 2 yumurtanın olduğunu gördü. İsmi öğrenilemeyen sürücü, otopark görevlilerine kumruların büyüyüp yuvadan uçana kadar aracını burada bırakmak istediğini söyleyerek ayrıldı. Yumurtadan çıkan kumrulara ise otopark görevlileri bakmaya başladı. Aracın yanına kimseyi yaklaştırmayan görevli Adnan Karaağaç, "Müşterimiz otomobildeki yavruları görünce aracını burada bıraktı. Yaklaşık 2 aydır gelmiyor. Biz zaman zaman arayıp kuşlarla ilgili bilgi veriyoruz. Kuşlar yuvadan uçunca müşterimiz gelip otomobilini alacak. Şimdilik kuşlara biz bakıcılık yapıyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK<br>2020-06-03 08:35:09<br>

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