Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi

İHA

Adana'da kurulan Bölge İdare Mahkemesi yeniden faaliyete geçti.

Adana'da Bölge İdare Mahkemesi kuruldu Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi

Adana'da kurulan Bölge İdare Mahkemesi yeniden faaliyete geçti.
Adalet Bakanlığı tarafından 7 Kasım 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, ’Bölge İdare Mahkemelerinin Kurulmasına ve Yargı Çevrelerinin Belirlenmesine İlişkin Karar’ ile Adana Bölge İdare Mahkemesinin kaldırılmasına karar verilmiş ve bu kararla Adana, Mersin, Karaman, Niğde, Aksaray, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar illeri Konya Bölge İdare Mahkemesi yargı çevresine bağlanmıştı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkındaki Kanun uyarınca bölgenin coğrafi durumu ve iş hacmi göz önünde tutularak Adalet Bakanlığınca daha önce Konya’ya bağlanan Adana Bölge İdare Mahkemesi yeniden Adana’da faaliyete geçti.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Adanamız bölgenin önemli kentlerinden birisi. İlimizin coğrafi durumunu ve iş hacmini göz önünde bulundurduğumuzda Adana, İstanbul ve Ankara'dan sonra iş hacmi yönünden üçüncü büyük bölge idare mahkemesiydi. Böylesine önemli hacme sahip bir kurumun ilimizde tekrar hizmet vermeye başlaması çok önemli bir gelişme. Adana Bölge İdare Mahkemesinin yargı çevresi; Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye olarak belirlendi. Yeni Bölge İdare Mahkemesinin ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyor, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana´da kaçak ve sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Adana´da kaçak ve sahte içki operasyonu
"Aşk tuzağı" kurup vahşi cinayete neden olan kadına ömür boyu hapis Adana'da bir kişiye "aşk tuzağı" kurup ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kadın saklandığı evde yakalandı
YEREL HABERLER "Aşk tuzağı" kurup vahşi cinayete neden olan kadına ...
`Aşk tuzağı´ ile besicinin öldürülmesine yardım eden firari yakalandı
YEREL HABERLER `Aşk tuzağı´ ile besicinin öldürülmesine yardım eden ...
Uyuşturucu satıcılarından narkotik köpeklere karşı tinerli havluyla önlem
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarından narkotik köpeklere karşı ...
Bonzai yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi Adana'da yolucu otobüsünde 400 kilo bonzai yapılabilecek 1 kilo 533 gram kimyasal madde ele geçirildi Zanlıların uyuşturucuları kokusu çıkmasın diye tiner döktükleri havluya sardıkları öğrenildi
YEREL HABERLER Bonzai yapımında kullanılan kimyasal ele ...
Adana'da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da kaçak içki operasyonu
Kavun ve karpuzda tarla, hal ve market fiyatları arasında uçurum oluştu
YEREL HABERLER Kavun ve karpuzda tarla, hal ve market fiyatları ...
Serin hava karpuzun fiyatını düşürdü Karpuzun kilogramı tarlada 60 kuruşa kadar düştü Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, havalarının ısınmasıyla birlikte fiyatların tekrardan yükselebileceğini söyledi
YEREL HABERLER Serin hava karpuzun fiyatını düşürdü Karpuzun ...
Günler sonra sosyal mesafeli yürüyüşte doğayla buluştular
YEREL HABERLER Günler sonra sosyal mesafeli yürüyüşte doğayla ...
Kumruların arka sileceğine yuva yaptığı otomobilini 2 aydır kullanmıyor
YEREL HABERLER Kumruların arka sileceğine yuva yaptığı otomobilini 2 ...
Adana Kozan karayolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı
YEREL HABERLER Adana Kozan karayolunda feci kaza: 1'i ağır 10 yaralı
Otomobil ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
Tufanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Tufanbeyli'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran Eren Yıldırım tahliye edildi
YEREL HABERLER Vefa Sosyal Destek Grubuna saldıran Eren Yıldırım ...
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li Yıldırım tahliye edildi
YEREL HABERLER Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldıran CHP'li ...
Tehlikeli yolculuk kamerada
YEREL HABERLER Tehlikeli yolculuk kamerada
Bebekli Kilise’de temizlik
YEREL HABERLER Bebekli Kilise’de temizlik
Akreditasyon sayısı 22 ile sınırlandırıldı Spor basınına Covid-19 testi zorunluluğu
YEREL HABERLER Akreditasyon sayısı 22 ile sınırlandırıldı Spor ...
Başkan Çetin'e borçlanma yetkisi Çukurova Belediyesi meclis toplantısında Başkan Soner Çetin’e borçlanma yetkisi Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı’na mensup üyelerin oy birliği ile verildi Çetin: "Bu uyumlu çalışmanın sonucu mutlaka başarı olacaktır"
YEREL HABERLER Başkan Çetin'e borçlanma yetkisi Çukurova Belediyesi ...
Başkan Kocaispir: "Bu sürecin kıymetini bilelim"
YEREL HABERLER Başkan Kocaispir: "Bu sürecin kıymetini bilelim"
Elindeki poşetten 3 bin uyuşturucu hap çıktı, tutuklandı
YEREL HABERLER Elindeki poşetten 3 bin uyuşturucu hap çıktı, ...
Uyuşturucu hapla yakalanan torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu hapla yakalanan torbacı tutuklandı
15 yaşındayken öldürülen Çağla Tuğaltay dosyası için zaman aşımı uyarısı
YEREL HABERLER 15 yaşındayken öldürülen Çağla Tuğaltay dosyası için ...
Asker adaylarına koronavirüs testi
YEREL HABERLER Asker adaylarına koronavirüs testi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X