Adana´da piyasa değeri 223 bin TL olan sahte içki ve malzemesi ele geçirildi

<br>Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA polisinin düzenlediği operasyonda, piyasa değeri 223 bin TL olan 749 şişe sahte içki, 125 litre doluma hazır sahte içki ve içki yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.<br>Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, kentte sahte içki üretildiği belirlenen 2 imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramalarda, piyasa değeri 223 bin 400 TL olan 749 şişe sahte içki, 125 litre doluma hazır sahte içki, 40 bin 50 adet sahte bandrol, 6 bin 815 adet boş içki şişesi, plastik bidon içerisinde 170 litre etil alkol ile çok miktarda içki üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR<br>2020-06-06 09:42:49<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.