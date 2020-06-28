Muğla'da yaşlı kadını 220 bin lira dolandıran zanlılar Adana'da yakalandı Muğla'da telefonla aradıkları yaşlı kadına kendilerini polis olarak tanıtıp FETÖ ile tehdit ederek 220 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 2 zanlı, Adana polisi tarafından yakalandı

Muğla'da telefonla aradıkları yaşlı kadına kendilerini polis olarak tanıtarak FETÖ tehdidi ile 220 bin lira dolandırdıkları ileri sürülen 2 zanlı, Adana polisi tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan İffet Zeynep Gökay (75) 24 Haziran günü kendilerini ‘polis’ olarak tanıtan bir kişi tarafından aranarak, “Yurtdışında hesabınız var mı? Şu anda terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik gizli bir operasyon yürütüyoruz. Bu operasyon için bize yardımcı olmanız lazım. Hesabınızın örgüt tarafından kullanılıp kullanılmadığını ancak bu şekilde belirleyip, sizi temize çıkartarak tutuklanmanızı engelleyebiliriz” dedi.

Korkuya kapılan yaşlı kadın, kendisinden istenileni yaparak Milas’tan Bodrum’a gitti ve hesabındaki paranın tamamını çekti. Gökay, söz konusu paranın 100 bin lirasını, telefondaki dolandırıcının yönlendirdiği hesaba yatırırken, yine zanlıların yönlendirmesiyle 56 bin 890 Türk Lirası ve 9 bin 217 ABD Dolarıyla da yönlendirildiği bir akaryakıt istasyonuna doğru yola çıktı.

Telefondaki zanlı, yaşlı kadına “Şimdi ekibimizde yer alan ve ‘Kaplan’ kod adını kullanan bir arkadaş arabayla yanınıza gelip, size kod adını söyleyecek. Siz de parayı çantayla birlikte ona verin” dedi. Kadın, kendisinden istenildiği gibi ‘Kaplan’ kod adını kullanan şahsın kullandığı otomobilin ön yolcu koltuğuna çantayı bıraktı. Zanlı, hızla olay yerinden uzaklaşırken, telefon görüşmesi de sonlandı.

Söz konusu şüpheli, içi para dolu çantayla birlikte Adana’nın Pozantı ilçesine doğru yola çıkarken, ondan parayı teslim almak için Hıdır Y.'nin (25) kullandığı otomobille Ömer D. (39) de Şanlıurfa’dan aynı noktaya doğru yola koyuldu. İkili, buluşma noktasına varmadan önce Hıdır Y.'nin Adana’da ilişkisi olan ve ‘Tuğçe’ takma adını kullanan Raziye Ç. (26) adlı hayat kadının evine uğrayıp, burada uyuşturucu kullandı.

Hıdır Y., sevgilisine, “Arkadaşların aracı bozulunca Pozantı’da mahsur kaldı. Onlardan bir emanet alıp geleceğim. Bana eşlik eder misin” dedi. Raziye Ç. teklifi kabul ederek aracıyla Pozantı’ya gidip, parayı alıp Adana kent merkezine geri dönerek, burada Ömer D. ile buluştu. Zanlılar, otomobille Belediye Evleri Mahallesi’nde gezerken, bölgede devriye gezen Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin dikkatini çekti.



Polis, aracı durdurup yaptığı incelemede çantadaki parayı fark etti

Zanlılar, suçu önce kadına atmaya çalışıp çelişkili ifade verdi. Sonra da Ömer D., “Araç alımsatım işi yapıyoruz. Araba almak için Adana’ya geldik, ancak beğenmedik. Şimdi geri dönüyoruz” dedi. Ancak ekipler, zanlıların çelişkili ifade vermesinden şüphelenince, devreye bu kez Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri girdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, önce suçu birbirinin üzerine attı, ancak çapraz sorguda gerçek ortaya çıktı. Raziye Ç., “Çantadaki paradan haberim yoktu. Bilseydim ve kullanıldığımı fark etseydim, onlardan 34 bin lira komisyon isterdim” dedi. Hıdır Y., “Para bizim değil, Raziye’nin” savunmasını yaparken, Ömer D. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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