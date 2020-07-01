Burak Önal; "web sitenizin adı hedef kitleye uygun, güncel ve zengin içerikli olmalı" Crabs Medya ortağı Önal, ülkemizde yayın yapan internet sitelerinin 5’te 1’i’nin ile hiçbir şekilde güncellenmediğine dikkat çekti

Mobil teknolojilerde yaşanan gelişmeler nedeniyle internetin altın çağını yaşadığını belirten Crabs Media ortağı Burak Önal, internet sitesi kurmak isteyen kurum ve kişilerin belli konularda baştan dikkat etmesi gereken ayrıntılar olduğunu söyledi.

İşletmeler için kurumsal internet sitesinin bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Önal, web Sitesi kurmak isteyenlere altın tavsiyede bulundu. Sitenin arayüzü kadar içeriğinin de önemli olduğunu belirten Önal şunlara dikkat çekti;

“Biraz klişe olacak belki ama internet sitesi kurmak isteyenlerin ilk olarak bilmeleri gereken şey sitelerini sürekli güncel tutmaları gerektiğidir. Ne yazık ki pek çok işte olduğu gibi de internet sitesi kurmada da Türk gibi başlayıp Türk gibi bitiriyor ve devamlılığı sağlayamıyoruz” dedi.

Ülkemizde yayın yapan internet sitelerinin 5’te 1’i’nin ile hiçbir şekilde güncellenmediğine dikkat çeken Önal, “Dolayısıyla sitenizi kurduktan sonra en azından haftada 1 güncel içerik ile beslemeniz gerekiyor. Sitenizi kurmadan önce sitenizi ziyaret edeceğini düşündüğünüz potansiyel kitlenin internetteki davranışlarını analiz edin. Bunun için sitenizde yayın yapacağınız konularla ilgili öncelikle sosyal medya analizi yapın ve burada üretilen içerikleri detaylı bir şekilde inceleyin. Bir internet sitesi kurarken her ne kadar çok önemli görülmese de alan adını hedef kitleye hitap edecek şekilde seçmek rakiplerinizden bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Sitenizin arama motorlarında daha görünür olabilmesi için de domain ismini sitenin içerik yaptığı alana hitap eden bir alan seçmeniz sitenizi daha görünür kılacaktır” dedi.



Sunucunuzu sitenizin potansiyeline uygun seçin

İnternet sitelerine uzaktan erişim bu işlem için üretilmiş olan sunucular aracılığıyla yapıldığını hatırlatan Önal, “Bu sunucular çoğunlukla çok büyük firmalar dışında özel olarak alınıp kurulmaz. Bu işi yapan firmaların sundukları sunucu kiralama hizmetlerinden faydalanılarak ekonomik bir şekilde sitenizin sunucusunu seçebilirsiniz. Sunucu seçerken sitenize girecek kullanıcı sayısına uygun bir sunucu kullanmanızda fayda olacaktır. Siteniz içeriklerinin arama motorlarının erişimine en uygun şekilde olduğundan emin olun. Kullanıcıların sitenizde uzun süre kalmasını sağlamaya çalışın. Sitenizin içerik kurgusunu yaparken tıpkı bir örümceğin ağ kurması gibi içerikleri birbirlerine bağlamaya dikkat etmelisiniz. İçeriklerinizi kolay okunur ve anlaşılır kılın. Kullanıcılarınızdan etkileşim almaya çalışın.Sitenizin kalitesini belirleyen şey anlaşılacağı üzere sitenizi ne kadar çok kullanıcının ziyaret ettiğidir. Dolayısıyla sitenizde kullanıcıların hoşuna gidecek interaktif uygulamalar kullanmaktan çekinmeyin. Paylaştığınız içeriklerin mutlaka kullanıcıların görüş beyan edebileceği seviyede olmasını çalışın. İçeriklerinizde kullanıcıların içerikle ilgili fikirlerini belirtmelerine yönelik ifadeler kullanın”

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