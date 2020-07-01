Burak Önal; "web sitenizin adı hedef kitleye uygun, güncel ve zengin içerikli olmalı" Crabs Medya ortağı Önal, ülkemizde yayın yapan internet sitelerinin 5’te 1’i’nin ile hiçbir şekilde güncellenmediğine dikkat çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Burak Önal; "web sitenizin adı hedef kitleye uygun, güncel ve zengin içerikli olmalı" Crabs Medya ortağı Önal, ülkemizde yayın yapan internet sitelerinin 5’te 1’i’nin ile hiçbir şekilde güncellenmediğine dikkat çekti

İHA

Burak Önal; "web sitenizin adı hedef kitleye uygun, güncel ve zengin içerikli olmalı" Crabs Medya ortağı Önal, ülkemizde yayın yapan internet sitelerinin 5’te 1’i’nin ile hiçbir şekilde güncellenmediğine dikkat çekti

Mobil teknolojilerde yaşanan gelişmeler nedeniyle internetin altın çağını yaşadığını belirten Crabs Media ortağı Burak Önal, internet sitesi kurmak isteyen kurum ve kişilerin belli konularda baştan dikkat etmesi gereken ayrıntılar olduğunu söyledi.
İşletmeler için kurumsal internet sitesinin bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Önal, web Sitesi kurmak isteyenlere altın tavsiyede bulundu. Sitenin arayüzü kadar içeriğinin de önemli olduğunu belirten Önal şunlara dikkat çekti;
“Biraz klişe olacak belki ama internet sitesi kurmak isteyenlerin ilk olarak bilmeleri gereken şey sitelerini sürekli güncel tutmaları gerektiğidir. Ne yazık ki pek çok işte olduğu gibi de internet sitesi kurmada da Türk gibi başlayıp Türk gibi bitiriyor ve devamlılığı sağlayamıyoruz” dedi.
Ülkemizde yayın yapan internet sitelerinin 5’te 1’i’nin ile hiçbir şekilde güncellenmediğine dikkat çeken Önal, “Dolayısıyla sitenizi kurduktan sonra en azından haftada 1 güncel içerik ile beslemeniz gerekiyor. Sitenizi kurmadan önce sitenizi ziyaret edeceğini düşündüğünüz potansiyel kitlenin internetteki davranışlarını analiz edin. Bunun için sitenizde yayın yapacağınız konularla ilgili öncelikle sosyal medya analizi yapın ve burada üretilen içerikleri detaylı bir şekilde inceleyin. Bir internet sitesi kurarken her ne kadar çok önemli görülmese de alan adını hedef kitleye hitap edecek şekilde seçmek rakiplerinizden bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Sitenizin arama motorlarında daha görünür olabilmesi için de domain ismini sitenin içerik yaptığı alana hitap eden bir alan seçmeniz sitenizi daha görünür kılacaktır” dedi.

Sunucunuzu sitenizin potansiyeline uygun seçin
İnternet sitelerine uzaktan erişim bu işlem için üretilmiş olan sunucular aracılığıyla yapıldığını hatırlatan Önal, “Bu sunucular çoğunlukla çok büyük firmalar dışında özel olarak alınıp kurulmaz. Bu işi yapan firmaların sundukları sunucu kiralama hizmetlerinden faydalanılarak ekonomik bir şekilde sitenizin sunucusunu seçebilirsiniz. Sunucu seçerken sitenize girecek kullanıcı sayısına uygun bir sunucu kullanmanızda fayda olacaktır. Siteniz içeriklerinin arama motorlarının erişimine en uygun şekilde olduğundan emin olun. Kullanıcıların sitenizde uzun süre kalmasını sağlamaya çalışın. Sitenizin içerik kurgusunu yaparken tıpkı bir örümceğin ağ kurması gibi içerikleri birbirlerine bağlamaya dikkat etmelisiniz. İçeriklerinizi kolay okunur ve anlaşılır kılın. Kullanıcılarınızdan etkileşim almaya çalışın.Sitenizin kalitesini belirleyen şey anlaşılacağı üzere sitenizi ne kadar çok kullanıcının ziyaret ettiğidir. Dolayısıyla sitenizde kullanıcıların hoşuna gidecek interaktif uygulamalar kullanmaktan çekinmeyin. Paylaştığınız içeriklerin mutlaka kullanıcıların görüş beyan edebileceği seviyede olmasını çalışın. İçeriklerinizde kullanıcıların içerikle ilgili fikirlerini belirtmelerine yönelik ifadeler kullanın”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana’da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı kararı
Adanaspor - Altınordu maçının ardından
YEREL HABERLER Adanaspor - Altınordu maçının ardından
Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle oynadı"
YEREL HABERLER Coşkun Demirbakan: "Eze, bütün takımın kaderiyle ...
Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla dönebilirdik"
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: "İyi vuruş yapabilsek 3 puanla ...
Adanaspor - Altınordu: 0-0
YEREL HABERLER Adanaspor - Altınordu: 0-0
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0
Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını ...
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0 (İlk yarı)
Cinnetin ardından yasak aşk çıktı
YEREL HABERLER Cinnetin ardından yasak aşk çıktı
Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti (2)
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını ...
Adana'da aile faciası Kozan ilçesinde cinnet getiren bir kişi, eşini ve iki kızını vurup intihar etti Kızları hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Adana'da aile faciası Kozan ilçesinde cinnet getiren ...
Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti // EK FOTOĞRAF
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını ...
Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını ...
Nikah dairesinden polisi arayıp, 'Zorla evlendiriliyorum' ihbarında bulundu, polis kurtardı (3)
YEREL HABERLER Nikah dairesinden polisi arayıp, 'Zorla ...
Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Belediyenin yardım kolilerini çalarak kayıplara ...
Başsavcı Yurdagül’den İHA’ya veda ziyareti
YEREL HABERLER Başsavcı Yurdagül’den İHA’ya veda ziyareti
Adana’da asfaltsız yol kalmayacak Adana Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içerisinde yapılması planlanan 2 bin km asfaltlama hedefine adım adım ilerliyor
YEREL HABERLER Adana’da asfaltsız yol kalmayacak Adana Büyükşehir ...
Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız evlendirilmeyecek Adana'da zorla evlendirildiğini ileri sürerek polisi arayıp kurtulan genç kızı ailesi evlendirmekten vazgeçti Genç kız ailesinin vazgeçmesi üzerine onlardan şikayetçi olmayıp sığınma evine de gitmek istemedi
YEREL HABERLER Nikahta polisi arayıp kurtulan genç kız ...
İhlas'tan Vali Elban’a hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER İhlas'tan Vali Elban’a hayırlı olsun ziyareti
Ceyhan’da dijital dönem başladı
YEREL HABERLER Ceyhan’da dijital dönem başladı
`Çay bayattı´ bahanesiyle tabancayla vurulan öğretmen yoğun bakımda
YEREL HABERLER `Çay bayattı´ bahanesiyle tabancayla vurulan öğretmen ...
Öcal: "Bir kasa, bir masa ile oto galericilik dönemi bitmeli"
YEREL HABERLER Öcal: "Bir kasa, bir masa ile oto galericilik dönemi ...
Eraslan: "Dünyanın dört bir yanında kurban ibadetine devam ediyoruz"
YEREL HABERLER Eraslan: "Dünyanın dört bir yanında kurban ibadetine ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X