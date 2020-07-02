2 kızını öldürüp intihar eden babanın cenazesini, olay sırasında kaçıp kurtulan oğlu aldı (2)

'Anneannem ve ben'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER<br>Kozan ilçesinde intihar eden Fatih Cengiz ile öldürdüğü kızları Kader ve Hüsne Cengiz'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Kozan ilçesine getirildi. Baba ve kızları Evşen Sokak´taki evlerinde helallik alınmasının ardından Ağlıboğaz Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 kız kardeş, yan yana defnedildi.Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL<br>2020-07-02 13:47:02<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.